Сенат на очередном пленарном заседании в пятницу принял постановление об избрании Ферузы Фарходовны Эшматовой Уполномоченным Олий Мажлиса по правам человека (омбудсман). Ранее её кандидатуру избрали депутаты Законодательной палаты.

До этого Феруза Эшматова (1979 года рождения, по специальности юрист) занимала пост председателя Комитета Сената по вопросам женщин и гендерного равенства. На посту омбудсмана она сменила Улугбека Мухаммадиева.

Малика Кодирхонова. Фото: Сенат.

Новым главой Комитета по делам женщин и гендерного равенства избрана Малика Акбаровна Кодирхонова, работавшая членом Комитета Сената по вопросам бюджета и экономических реформ.