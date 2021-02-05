Мобильный оператор Mobiuz предоставляет абонентам возможность активировать интернет-пакеты и получать шансы на выигрыш денежных призов. При этом каждый новый подключенный пакет повышает вероятность победы.

Акция «Счастливые миллионы с Mobiuz», начавшаяся в декабре 2020 года, постепенно подходит к завершению. Но до 10 февраля еще достаточно времени — любой желающий может успеть воспользоваться шансом и попытать удачу.

Для этого достаточно подключиться на любой из тарифных планов Mobiuz для физических лиц и купить специальный интернет-пакет 5555 МБ за 35 тысяч сумов (*102*5555#). Абонент автоматически попадает в список участников конкурса, а купленный пакет дает ему один шанс на победу в акции с общим призовым фондом 1,5 млрд сумов.

Исходя из опыта прошлогодней акции AvtoMOBI, мобильный оператор Mobiuz создал равные условия победы для абонентов из всех без исключения регионов. Победителями новой акции станут 113 абонентов. В 14 регионах — в Каракалпакстане, Ташкенте и каждой из 12 областей — будут разыгрываться по 8 денежных призов.

В каждом из 14 регионов призы будут распределены следующим образом:

5 призов по 1 млн сумов (всего 70 призов);

1 приз — 10 млн сумов (всего 14 призов);

1 приз — 20 млн сумов (всего 14 призов);

1 приз — 50 млн сумов (всего 14 призов).

Главный приз — 350 млн сумов. Его выиграет победитель из общего числа участников.

Проверить количество накопленных шансов можно с помощью USSD-запроса *161#.

После 10 февраля каждому шансу участников будут поэтапно присваиваться уникальные ID-коды, исходя из региона принадлежности абонентского номера. Например, если абонент накопил за время акции семь шансов, то он получит семь ID-кодов.

Мобильный оператор дополнительно сообщит участникам код проверки своих ID-кодов, а также дату и время церемонии определения победителей. Выигрышные коды будут определяться с помощью онлайн-генератора случайных чисел без вмешательства человеческого фактора.

Чтобы иметь представление о том, как это происходит, можно посмотреть церемонию определения победителей прошлогодней акции AvtoMOBI от Mobiuz:

Поближе познакомиться с победителями акции «AvtoMOBI» можно в этом ролике:

Подробную информацию об акции «Счастливые миллионы с Mobiuz» можно найти по ссылке.

На правах рекламы.