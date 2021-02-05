На территорию Узбекистана через Каспийское море 6−8 февраля осуществится вторжение влажной и относительно прохладной воздушной массы, сформировавшейся над районами Кавказа, сообщил Узгидромет.

В субботу и воскресенье ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, местами возможны порывы до 22−28 м/с. В воскресенье и понедельник по республике пройдут дожди, по предгорным и горным районам местами сильные, в высокогорьях с переходом в снег.

Температура воздуха 7−8 февраля будет в пределах ночью +3…+8 градусов, днём +10…+15 градусов.