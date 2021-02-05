Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на сессии Ферганского областного кенгаша народных депутатов в пятницу высказался о бывшем хокиме области, ныне — вице-премьере по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Шухрате Ганиеве, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

«Ганиев кому-то нравится, кому-то нет. Он находится рядом со мной с момента, когда я стал премьер-министром (в декабре 2003 года — ред.). Его главное достоинство — он честный, чистый человек, у него нет покоя. Он посвящает себя работе на 100%. Я его знаю долгие годы… В дни тяжелых испытаний для народа Ферганы он проделал сравнительно большую работу, показал себя. Я доволен им», — сказал президент.

«Да, говорят, что он грубоват, но если хоким будет всем нравится, то не будет порядка», — добавил он.

Шухрат Ганиев. Фото: пресс-служба президента.

Глава государства подчеркнул, что должность заместителя премьер-министра была доверена Шухрату Ганиеву с «учетом его знаний, опыта и честности». Шавкат Мирзиёев также заявил, что «одна из самых больших ошибок — это не прощать руководителей».

«Не дать второй шанс руководителю, который один раз ошибся, — это измена. У него тоже есть планы, мечты и цели, каждый человек ошибается», — приводит слова президента журналистка Азиза Курбанова.

Напомним, Шухрат Ганиев покинул должность хокима Ферганской области в сентябре прошлого года в связи с назначением на пост заместителя премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.

В январе этого года в ходе поездки в Бухару президент пригрозил увольнением министру сельского хозяйства Жамшиду Ходжаеву и вице-премьеру Шухрату Ганиеву, если те не справятся с задачей по внедрению водосберегающих технологий в сельском хозяйстве.