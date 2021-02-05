При открытии или расширении бизнеса перед предпринимателем встает вопрос поиска офиса. Не всегда финансовые возможности позволяют арендовать помещение в роскошном бизнес-центре А-класса, ведь высокая стоимость покупки или аренды замедлит выход компании на прибыль.

В то же время не стоит соглашаться на С-класс, который присваивают нежилой недвижимости в старом фонде. Так как эти варианты, как правило, идут без парковки, с изношенными коммуникациями и в отдаленной локации. Для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества, застройщик First Development Group открывает продажи БЦ Aviapark.





Что получает покупатель недвижимости в БЦ Aviapark

БЦ Aviapark — это разноуровневый комплекс, высота которого варьируется от пяти до девяти этажей. Интересное архитектурное решение не даст комплексу затеряться среди других зданий района. Благодаря трем парковкам (наземной, подземной и дополнительной) сотрудникам и гостям Aviapark не придется оставлять автомобили в близлежащих дворах или вдоль дороги.

Развитая инфраструктура, удачное расположение и продуманные проектировочные решения позволят запустить бизнес быстро и без дополнительных затрат. В бизнес-центре уже предусмотрены помещения под конференц-залы, офисы, кафетерии, тренажерные залы, коворкинги и бутики.

Концепция проекта базируется на том, что современные пространства должны быть не только стильными, продуманными и комфортными, но и функциональными. В БЦ Aviapark можно как продуктивно работать, так и полноценно отдыхать.





Не нужно выбирать между ценой и локацией

Зачастую собственник бизнеса вынужден выбирать между ценой и локацией. Помещения в центре столицы стоят дорого, а ездить в отдаленные районы неудобно работникам и партнерам.

БЦ Aviapark расположен в Яшнабадском районе, а значит стоимость квадратного метра тут будет ниже, чем в центре Ташкента. При этом развитая транспортная инфраструктура позволяет добраться до сквера Амира Темура за пять минут, а до железнодорожного вокзала «Ташкент» — за семь.

Через дорогу от бизнес-центра расположены станция метро «Машиностроителей» и автобусная остановка. А в полутора километрах находится наземная станция метро «Дустлик-2».

Возможности для разных видов бизнеса

Экосистема БЦ Aviapark создана с учетом потребностей разных видов бизнеса. Для крупных компаний предусмотрены просторные open space офисы, для фитнес-центров — панорамное остекление, для HoReCa — просторные помещения с расчетом на большое количество посадочных мест.

Одна из ярких особенностей проекта — эксплуатируемая крыша. С девятого этажа откроется потрясающий вид на панораму Ташкента. Он станет изюминкой любого заведения. Здесь можно будет устроить оригинальную зону отдыха, необычный сад, спортивную площадку или летнюю террасу ресторана.

Брокеры, декларанты и логисты смогут оценить близкое расположение таможенных складов и Ассоциации таможенных брокеров. БЦ Aviapark находится недалеко от разгрузочного пункта станции «Ташкент-товарная» и железнодорожных складов.





Почему стоит присмотреться к БЦ Aviapark уже сейчас

Первые покупатели традиционно получают наиболее выгодные условия от застройщика. На старте продаж есть возможность приобрести помещение, оптимальное для того или иного бизнеса. Например, бутики, шоурумы и кофейни традиционно занимают с первого по третий этажи, где проходимость выше.

Кроме того, первым клиентам предоставляется широкий выбор, которого уже не будет при сдаче объекта, так как большая часть коммерческих площадей окажется занята.

Как посмотреть БЦ Aviapark

Пять этажей БЦ Aviapark уже возведены и в офисе продаж FDG можно договориться об их посещении. Узнать об условиях рассрочки и комплектации бизнес-центра можно по телефонам: (+998) 93−555−50−01, (+998) 93−183−44−55.

Адрес офиса продаж: Яшнабадский р-н, ул. Паркентская, 180.

Ориентир: бывшая Korzinka.uz «Авиатор».

Сайт: fdg.uz

Facebook: fb.com/firstdevelopmentgroup

Instagram: @fdg_uz

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