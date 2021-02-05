В январе цены на продовольствие в мире продолжали расти восьмой месяц подряд, причем значительнее всего подорожали зерновые, растительные масла и сахар, говорится в докладе ФАО.

Среднее значение индекса продовольственных цен составило 113,3 пункта, что на 4,3% выше уровня декабря прошлого года, достигнув максимального уровня с июля 2014 года.

Стоимость растительного масла выросла на 5,8%, зерновых — на 7,1%. Рост международных цен на кукурузу эксперты связывают с сокращением предложений и снижением производства в США, а также приостановкой лицензии на экспорт в Аргентине, а повышение цен на пшеницу на 6,8% — с активным влиянием мирового спроса и ожидаемого сокращения объёмов продаж со стороны России. Росту цен на рис способствовал устойчивый спрос со стороны стран Азии и Африки.

Сахар подорожал на 8,1% из-за высокого мирового импортного спроса и засушливой погоды, которая способствовала ухудшению видов урожая в Европейском союзе, России и Таиланде.

На молочную продукцию цены выросли на 1,6%, что эксперты объясняют активными закупами со стороны Китая и сокращения экспортных поставок из Новой Зеландии.

Цены на мясо выросли на 1% благодаря импортному мировому спросу на птицу и ограничению производства и экспорта из ряда европейских стран из-за вспышек птичьего гриппа.