Семьям шести рабочих, погибших при обвале грунта на участке строительства Юнусабадской линии метро в Ташкенте, могли не в полном объёме выплатить компенсацию.

В декабре 2020 года «Газета.uz» писала, что уголовное дело по факту чрезвычайного происшествия, произошедшего зимой 2019 года на участке строительства метро, было прекращено без решения вопроса о виновности. Заместитель прокурора Ташкента Икром Наримов сообщал, что основанием для прекращения дела послужили факт совершения нарушений по неосторожности и возмещение работодателем причинённого ущерба семьям погибших.

Напомним, Специальная инспекционная комиссия на следующий день после трагедии поручила выделить каждой семье погибшего по 100 млн сумов, а также предписала оказать всесторонне содействие в организации траурных мероприятий и похорон. После изучения причин происшествия комиссия установила единовременное пособие в размере 261 млн 938 тысяч 888 сумов для каждой из пяти семей и 281 млн 62 тысячи 782 сума — для одной семьи.

Однако, как сообщает Kun.uz, на момент прекращения дела указанная компенсация не была выплачена в полном объеме. При этом причиненный ущерб был частично возмещен только спустя четыре-пять месяцев после принятия решения о прекращении дела.

По данным издания, один из погибших был сотрудником унитарного предприятия «Региональный железнодорожный узел» компании «Узбекистон темир йуллари», остальные пять — работниками ООО «SBK Universal Construction Group», семьям которых комиссия предписала выплатить в качестве пособия по потере кормильца:

по 727,6 тысячи сумов ежемесячно каждому нетрудоспособному члену семьи Анвара Диёрова из Яккабагского района (супруга и трое детей);

из Яккабагского района (супруга и трое детей); в качестве пособия по потере кормильца по 1 млн 212 тысячи сумов ежемесячно нетрудоспособной матери Даврона Абдуллаева из Шахрисабзского района;

из Шахрисабзского района; по 606 тысяч сумов ежемесячно каждому нетрудоспособному члену семьи Ойбека Абдуллаева из Шахрисабзского района (отец, мать и двое детей);

из Шахрисабзского района (отец, мать и двое детей); по 519 тысяч сумов ежемесячно каждому нетрудоспособному члену семьи Жонибеку Равшанову из Шахрисабзского района (отец, мать и один ребенок);

из Шахрисабзского района (отец, мать и один ребенок); из-за отсутствия нетрудоспособных членов в семье Ихтиёра Рахматова из Самаркандского района было назначено единовременное пособие.

На основании полученных данных издание сообщает, что SBK Universal Construction Group не выплатила назначенные пособия своевременно и полностью.

Родные Анвара Диёрова по факту несвоевременной выплаты единовременного и ежемесячного пособий обратились в межрайонный суд по гражданским делам Мирзо-Улугбекского района с заявлением на упомянутую частную компанию. Его вдова Лобар Рахмонова сообщила в суде, что не получила ни единовременного пособия, ни ежемесячных выплат. Она также потребовала возместить нанесенный моральный ущерб в связи со смертью супруга.

В свою очередь, в SBK Universal Construction Group заявили, что выплатили единовременную компенсацию в размере 161 млн 938 тысяч сумов, а остальные 100 млн возместили родным погибшего в качестве материальной помощи. В итоге суд признал обоснованным и удовлетворил законное требование истца по причине выплаты пособия не вдове Анварова, а его брату.

Решением суда от 7 ноября 2020 года было установлено, что SBK Universal Construction Group должна будет ежемесячно выплачивать каждому ребенку Лобар Рахмоновой по 727 тысяч сумов, пока они не достигнут 16-летнего возраста. Кроме того, компании было предписано возместить единовременную компенсацию в размере 100 млн и за моральный ущерб — 300 млн сумов. Решение суда вступило в силу 18 декабря прошлого года.

Из-за неисполнения решения суда 14 января Лобар Рахмонова обратилась Юнусабадский районный отдел Бюро принудительного исполнения для взыскания средств.

Kun.uz также узнал положение дел в семьях других погибших. К примеру, мать Ойбека Абдуллаева сообщила, что их семье сперва выплатили 100 млн сумов, а остальные 161 млн они получили на специально открытую пластиковую карту в сентябре 2020 года. Кроме того, ежемесячные пособия поступали разом каждые пять месяцев. О таком же порядке выплаты компенсации рассказали в семьях Жонибека Равшанова и Ихтиёра Рахматова, но ежемесячные пособия они получают вовремя.