Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 февраля встретился с послом Узбекистана в Минске Насирджаном Юсуповым, который завершает свою дипломатическую миссию в этой стране.

Как сообщается на сайте президента Беларуси, Александр Лукашенко подчеркнул большой вклад дипломата в развитие связей двух стран, назвав Узбекистан «очень близкой, дружественной нам страной».

«Всё, что сегодня сделано между нашими странами, значительный прогресс в развитии отношений связаны прежде всего с моим добрым другом Шавкатом Миромоновичем (Мирзиёевым — президентом Узбекистана — ред.). Это человек, я убежден (не потому что он мой друг), которого Узбекистан будет боготворить, — подчеркнул Лукашенко. — То, что он начал делать после определенного периода развития независимого Узбекистана, завтра будет видно в положительном ключе».

«Я даже побаиваюсь иногда, когда начинаю с ним разговаривать о планах Узбекистана, — не слишком ли резко он взялся за всё. Но пока всё получается. Может быть, результаты не так быстры будут, потому что в мире жёсткая конкуренция, мир, вы видите, вообще ошалел. Особенно на фоне пандемии и других событий. Это же не может не отражаться на Узбекистане, который пережил непростой период в своем развитии становления независимости. Поэтому нельзя ждать результатов вот прямо сегодня. Но они уже будут видны, и это благодаря ему. Он молодец, по всем направлениям начал работать. Как он говорит, выхода другого нет, надо быстро преодолеть то, что было упущено», — сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси обратил внимание, что на фоне нынешней конкуренции в мире такая страна, как Узбекистан, не может быть вне поле зрения других государств. «Пока, может быть, на дальних подступах, но потом всё ближе страна будет сталкиваться с этими проблемами. Но я уверен, что со своим президентом вы с проблемами справитесь», — отметил Александр Лукашенко.

Посольство Узбекистана в Беларуси было открыто только в 2018 году. Его первым главой стал Насирджан Юсупов.