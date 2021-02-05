18 февраля в офисе продаж торгово-досугового квартала Alfraganus начинаются продажи коммерческих помещений проекта. В продажу поступают первые 35 тысяч кв. м высокодоходной коммерческой недвижимости.

Alfraganus — это 65 тысяч кв. м коммерческих помещений, предназначенных для организации различных форм бизнеса, торговли и сферы услуг в Мирабадском районе.

К проекту были привлечены ведущие специалисты в области архитектуры и строительства из зарубежных стран. Они, основываясь на многолетнем и успешном опыте, создали совершенную модель коммерческой недвижимости, которая привлечет от 210 тысяч посетителей в неделю.





Учитывая, что фасады и витрины имеют первостепенное значение в продажах, повышении посещаемости и узнаваемости бренда, компанией были разработаны 14 специальных вариантов фасадного оформления. Арки, панорамные стекла, стандартное витринное остекление, разнообразие отделочных материалов и дизайна — здесь можно подобрать вариант, оптимально соответствующий потребностям бизнеса.

Старт продаж — это всегда максимально выгодный момент для инвестиций. На данном этапе коммерческие помещения будут реализовываться по привлекательной цене. Покупателей ждут многочисленные перспективные предложения не просто коммерческой недвижимости, а уже готового арендного бизнеса, способного с первых дней стать источником стабильного дохода.

Подробнее ознакомиться с проектом или забронировать помещение в торговом квартале можно по номеру: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: bizninguylar.uz

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