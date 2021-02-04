Недавно в СМИ появилась информация о мошенниках, предлагающих изменить или уменьшить показания потребления газа. Со счетчиками Osten, устанавливаемыми по всей республике в рамках внедрения АСКУГ, данные махинации технически невозможны. Потребители оплачивают то количество газа, которое прошло через счетчик.

В целях обеспечения безопасности пользователей устройство устроено так, что его невозможно включить дистанционно. Им можно лишь управлять.





Поэтому потребитель должен самостоятельно ввести код, который придет на мобильный телефон. Умный счетчик получит команду, после которой произойдет активизация системы и подача газа возобновится.

TEXNOPARK делится краткой инструкцией по самостоятельному включению электронных счетчиков газа Osten после погашения задолженности.

В настоящее время проводятся работы по дистанционному отключению электронных счетчиков газа. Через специальный клапан отключают должников за потребление газа.





После погашения задолженности потребитель получает специальный код. Как только он его получит, нужно ввести эти цифры в электронный счетчик. После этого подача газа возобновляется. Ради собственной безопасности и безопасности родных перед введением кода необходимо проверить везде ли выключен газ (конфорки, краники). Этот процесс описан в инструкции (в паспорте), прилагаемой к счетчикам.

Если информации в инструкции недостаточно или не удалось открыть клапан, можно посмотреть видеоинструкцию на сайте TEXNOPARK.





В случае возникновения вопросов или выявлениям неисправностей электронных счетчиков газа можно позвонить по телефонам: (+998) 71−210−70−70 и 104.

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