Мужчина, подозреваемый в похищении первоклассницы в Янгиюле (Ташкентская область), задержан сотрудниками Национальной гвардии Узбекистана, сообщается на сайте Нацгвардии.

Мы писали, что днём 29 января неизвестный подошёл к первокласснице у школы №10 и сказал ей, что его отправила мать девочки. Взяв её за руку, он направился в сторону вокзала. 2 февраля информация об этом появилась в интернете. 3 февраля следственный отдел при ОВД Янгиюля возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека» и объявил мужчину в розыск.

В сообщении Нацгвардии уточняется, что сотрудник шашлычной Абдулазиз Абидов обратил внимание на мужчину, который, несмотря на плач и сопротивление девочки, вёл её за руку, и побежал в их сторону. Увидев его, предполагаемый похититель скрылся.

Абдулазиз Абидов привёл девочку в школу и передал её классному руководителю.

В результате оперативных мероприятий в 10:00 4 февраля сотрудники Службы охраны Нацгвардии задержали разыскиваемого в семейной поликлинике в Аккурганском районе и доставили его в ОВД Куйичирчикского района.

В ходе расследования установлено, что задержанный — Х. Т. 1983 года рождения. Он проживает в Аккурганском районе и ранее был судим по части 2. статьи 97 (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, наказывается лишением свободы от 15 до 25 лет или пожизненным) и части 2 статьи 164 (Разбой, совершенный с применением оружия или других предметов, использованных в качестве оружия, по предварительному сговору группой лиц или в значительном размере, наказывается лишением свободы от 8 до 10 лет).

Следствие по факту происшествия продолжается.