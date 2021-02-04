Из-за пандемии и закрытия границ многих государств значительно сократилось число авиаперелетов. Пострадали от этого не только авиакомпании, но и бизнес. На него карантин повлиял особенно сильно. Многие страны разработали собственные методы поддержки предпринимательства. Узбекистан не стал исключением.

Разработка мер по поддержке бизнеса началась с первых дней карантина. Указы и постановления главы государства были направлены на то, чтобы смягчить последствия пандемии.

Политике президента стали следовать многие компании. Общей целью было создание более благоприятных условий для людей в период карантина. Именно тогда АО Uzbekistan Airways совместно с MyUzсard и АО Ravnaq-Bank внедрили новую услугу — онлайн-покупку билетов по корпоративным картам на сайте авиакомпании.

«Онлайн-покупка билетов по корпоративной карте очень удобна. Все хорошо продумано — не нужно ездить в кассы и тратить время. И с отчетностью стало проще — все происходит автоматически. Да, были небольшие проблемы с заполнением форм на сайте. Но это не помешало заказать билеты для сотрудников. Думаю, в дальнейшем эта услуга станет более популярной. Потому что бизнес приходит в себя, государство его поддерживает, поэтому командировки будут происходить чаще. Спасибо нашему государству и всем тем, кто нас поддерживает, за созданные условия», — прокомментировал Хамиджон Абдиев, бухгалтер ООО Textile Finans Khorezm.

Покупка билетов на сайте UzAirways по корпоративной карте Uzсard производится всего в четыре шага:

Выбрать маршрут, дату полета и способ оплаты Uzcard Corporate. Заполнить анкету с личными данными пассажира. Выбрать способ оплаты и указать данные корпоративной карты с подключенным SMS-уведомлением. Заполнить данные доверенного лица, которое совершает покупку.

При наличии средств на корпоративной карте билеты придут на указанный e-mail.

Предварительно следует убедиться, что на компьютере установлена программа E-Imzo и загружена ЭЦП (электронно-цифровая подпись).

Приобрести авиабилеты онлайн можно по ссылке.

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