Государственная трудовая инспекция Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана в 2020 году выявила 40081 нарушение трудового законодательства на 19226 предприятиях, сообщается на сайте Минтруда.

Для их устранения было направлено 10764 письменных указаний и 195 предписаний, в отношении 6578 должностных лиц применены административные штрафы на сумму свыше 11 млрд сумов. В пользу 1141 гражданина было взыскано почти 3,6 млрд сумов заработной платы.

Из всех выявленных нарушений большая часть — 11621 — касалась несоблюдения законодательства об охране труда и правил техники безопасности, 2915 — использования труда сотрудников без заключения трудового договора, 4301 — несвоевременной выплаты заработной платы, 1078 — нарушения порядка ведения трудовой книжки, 1517 — незаконного увольнения. Кроме того, установлено 62 случая принудительного труда, 177 — нарушения трудовых прав людей с инвалидностью.

Наибольшее количество нарушений выявлено в сферах медицины и народного образования — в 4731 случае должностные лица нарушили трудовые права преподавателей и других сотрудников организаций народного образования и общеобразовательных школ, в 6600 случаях нарушения зарегистрированы в медицинских учреждениях. Другие нарушения пришлись на сферу строительства — 1397, промышленные предприятия — 1094, сельское хозяйство — 986, учреждения высшего и среднего специального образования — 667, сферу транспорта — 509.

В период карантина в связи с пандемией коронавируса совместно с ответственными ведомствами были проведены проверки на 5757 объектах, которые продолжали свою деятельность, в том числе 2626 объекта строительства и 3131 производственное предприятие. На 126 строительном объекте (на 46 производственных предприятиях) общежития и вагоны для проживания сотрудников не отвечали санитарным требованиям, на 35 (38) работники не были обеспечены горячим питанием, на 762 (389) работникам не выдавались спецодежда и средства защиты, на 269 (214) работники не получили маски и антисептические средства и 164 (170) объекта не были взяты на карантин.

Инспекция также провела изучения в 3048 фермерских хозяйствах на предмет защиты трудовых прав сотрудников и создания необходимых условий труда. В отношении 174 должностных лиц применены административные меры с назначением штрафа в размере 745,7 млн сумов.

В течение года в инспекцию от физических и юридических лиц поступило 26788 обращений, 15289 из которых были удовлетворены, еще по 10488 даны разъяснения. 638 заявлений были направлены в соответствующие структуры, не рассмотренными остались 273 обращения.

Больше всего жалоб — 9472 — поступило по поводу невыплаты заработных плат и других выплат. 2763 обращения касались незаконного увольнения, 1076 — отказа в трудоустройстве, 834 — нарушений при приёме на работу, 883 — нарушений по трудовому времени, 76 — принудительного труда, 41 — отсутствия надлежащих условий для работы.

Анонимные обращения по вопросам нарушения трудовых прав, в том числе принудительного труда, принимаются через сайт dmi.mehnat.uz, по номеру телефона доверия 1176 и через Telegram-бот @mehnathuquqbot. За прошлый год через эти каналы поступило 6135 обращений.

В общей сложности деятельность Трудовой инспекции охватывает 578 предприятий и организаций, на которых трудоустроено 13 миллионов 117,5 тысячи человек, в том числе 3 миллиона 508,7 тысячи — в сельском хозяйстве, 1 миллион 664,7 тысячи — в промышленности и 1 миллион 363,6 тысячи — в торговле.