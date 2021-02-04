Количество несчастных случаев, связанных с производством, в 2020 году увеличилось, несмотря на карантинные ограничения. Об этом говорится в сообщении Государственной трудовой инспекции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.

По данным инспекции, в 2020 году зафиксировано 607 несчастных случаев против 500 в 2019 году, в том числе 34 групповых несчастных случая, 154 случая со смертельным исходом и 419 случаев с тяжёлыми последствиями.

Всего в результате несчастных случаев 201 человек погиб, 457 получили тяжкие телесные повреждения и 35 — лёгкие.

В разрезе отраслей 101 несчастный случай произошёл в промышленности, в результате скончалось 23 работника и 80 получили тяжкие телесные повреждения.

В строительстве зафиксировано 82 случая, погиб 31 человек и 51 получил тяжкие телесные повреждения.

В сельском хозяйстве в 18 несчастных случаях погибло 12 человек и 15 получили тяжкие телесные повреждения.

В ходе специальных проверок данных случаев выявлено 4014 нарушений и недостатков, по которым выдано 566 предписаний, обязательных к исполнению. К 403 должностным лицам применены административные санкции в размере 4,149 млрд сумов, а в 63 случаях виновные на основании заключений инспекторов инспекции привлечены к уголовной ответственности.

В сообщении также говорится, что в прошлом году выросло число граждан, состоящих на учёте по профессиональным болезням — с 4716 человек в 2019 году до 4759. Из 43 человек, у которых были выявленные профессиональные заболевания, 40 пришлись на сферу промышленности.

Ранее мы писали, что в период прошлогоднего карантина в связи с пандемией коронавируса инспекцией были проведены проверки на 5757 объектах, которые продолжали свою деятельность, в том числе на 2626 объектах строительства и 3131 производственном предприятии.

На 126 строительном объекте (на 46 производственных предприятиях) общежития и вагоны для проживания сотрудников не отвечали санитарным требованиям, на 35 (38) работники не были обеспечены горячим питанием, на 762 (389) работникам не выдавались спецодежда и средства защиты, на 269 (214) работники не получили маски и антисептические средства и 164 (170) объекта не были взяты на карантин.