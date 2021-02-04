Жилой комплекс Greenwich уже в конце первого квартала года распахнет двери перед жильцами. Это один из тех проектов, о которых рассказывать можно долго и с удовольствием. Такие интересные объекты на фоне безликих однотипных многоэтажек ощущаются как глоток свежего воздуха.

Это классика, добротно приправленная нотками hi-tech и лофт — дизайнерские элементы Greenwich выглядят современно. Здесь и инновационные технологии, и новые инженерные решения, и панорамные окна.





Отдельного внимания заслуживают бизнес-апартаменты, сдающиеся новым владельцам без отделки. Их главное преимущество — возможность индивидуализации. Это как чистый лист, на котором можно изобразить свою будущую счастливую жизнь в новом светлом доме.

Покупка квартиры бизнес-класса в Greenwich может быть выгодной для личностей со свободной фантазией. Они смогут выбрать дизайн, цветовую гамму и отделочные материалы самостоятельно. Для вдохновения можно посетить роскошные шоурумы в отделе продаж комплекса.

Компания напоминает о шикарных скидках на квартиры британского квартала с большой квадратурой. Это хорошая возможность приобрести апартаменты площадью более 90 кв. м с цоколями и мансардой по выгодной цене.





Golden House — застройщик с многолетним опытом работы и отличной репутацией. Девелопер отдает предпочтение нестандартным проектам и Greenwich — один из таких.

Сама идея квартала предполагает, что это место не захочется покидать. Это дом, куда хочется возвращаться после рабочего дня. Пространство, где время, проведенное с семьей, превращается в приятную традицию.

Этому способствуют не только продуманные планировочные решения, красивый зеленый двор без машин, респектабельные соседи, грамотное управление, но и ощущение спокойствия и безопасности для всех членов семьи.

Кроме того, ЖК Greenwich привлекает своими социальными и коммерческими зонами. Все расположено в шаговой доступности: магазины, рестораны, детские сады, аптеки, отделения банков.





Если есть желание купить квартиру, то можно обратить внимание на британский квартал Greenwich от Golden House. Здесь представлены апартаменты для тех, кто не любит «как у всех».

Информацию о планировках, условиях кредита или рассрочки, сроках и других аспектах приобретения элитного жилья можно получить в центре продаж.

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Офис продаж Greenwich: пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.

Ориентир: парк культуры и отдыха им. Фурката.

Сайт: greenwich.uz

Facebook: fb.com/Greenwichuz

Instagram: @goldenhouseuz

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