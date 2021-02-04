Следственный отдел при УВД Бухарской области возбудил уголовное дело по факту взрыва газа на третьем этаже строящегося девятиэтажного дома на улице И. Каримова в Бухаре.

По данным областной прокуратуры, в результате происшествия 4 февраля травмы различной степени получили 12 человек: трое (А. Мирзаев, Н. Самадов и И. Сотиболдиев) находились в здании, еще девять человек (Ф. Джураева, Ш. Уринова, Н.Розикова, Б. Джураев, М. Махмудова, Б. Собирова, Ш. Идиева, Ф. Юлдашева и Ш.Асадова) проезжали на транспорте рядом с многоэтажкой.

Все пострадавшие госпитализированы в Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Состояние А. Мирзаева оценивается как тяжелое, Ш. Асадовой — легкое, у остальных — среднетяжелое.

Проведены судебно-медицинская и судебная строительно-техническую экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 259 Уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее иные тяжкие последствия). Следствие взято под контроль областной прокуратуры.

Причина взрыва

Строительством объекта занимается компания White Group Trading. Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, компания зарегистрирована в Бухаре в октябре 2018 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Руководителем и учредителем указан Жамшид Жалолович Кароматов.

По данным хокимията Бухарской области, застройщик начал строительство в 2019 году «на основе заказа населения». Проект предусматривает размещение 70 квартир в трех подъездах. Государство не финансировало строительство объекта, отмечает областная администрация.

Во время взрыва в здании находилось 10 строителей и 3 мастеров по газосварке. Отмечается, что газосварочные работы начались три месяца назад. 4 февраля монтаж труб был полностью завершён. Во время испытаний в помещении произошла утечка газа из-за отсутствия заглушки на газовой трубе, что привело к взрыву газовоздушной смеси.