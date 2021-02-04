Благотворительный общественный фонд Ezgu Amal во Всемирный день борьбы против рака обратился к президенту Шавкату Мирзиёеву с просьбой принять меры по повышению уровня медицины по направлениям детской онкологии и гематологии.

По данным Ezgu Amal, в развитых странах мира показатель выживаемости онкологических больных составляет 70−80%, а в Узбекистане — 20−30%. Некоторые пункты госпрограммы по реформированию оказания помощи населению с онко- и гематологическими заболеваниями остаются нереализованными, отмечает фонд.

«Требуется кардинально улучшить уровень нашей медицины, в частности онко- и гематологии, и дать онкобольным деткам право на жизнь, так как рак — не приговор», — говорится в обращении.

В фонде обозначили ряд проблем, которые существуют в детской онкологии и гематологии, и предложили их решения:

отделения детской онкологии и гематологии расположены в центрах онкологии и гематологии для взрослых. Такая система, отмечает Ezgu Amal, осталась только в Таджикистане и Туркменистане, в остальных странах СНГ и в развитых странах эти два направления объединены и находятся в многопрофильных детских центрах.

«Удобство многопрофильных детских центров заключается в том, что в одном месте сосредоточены детские специалисты (педиатр, кардиолог, хирург, травматолог, нейрохирург), а также в них находятся реанимационные отделения. На сегодняшний день в наших центрах гематологии и онкологии реанимационные отделения отсутствуют», — говорится в обращении.

отсутствие ранней диагностики. «Из-за недостаточного развития медицинской системы в отдалённых регионах страны многие виды рака диагностируются с опозданием. Диагностика заболевания 3−4 степени снижает показатель возврата пациентов к здоровой жизни», — подчёркивает фонд.

Современная диагностика, указывается в обращении, проводится в частных клиниках на платной основе, а биологический материал отправляется в зарубежные лаборатории. На полноценное обследование пациент должен потратить 800−1000 долларов, утверждает фонд. Кроме того, чтобы исключить ошибки, необходима перепроверка и подтверждение результата анализов в другой ведущей лаборатории, однако законы Узбекистана запрещают перевозку биоматериалов.

Фонд предлагает обеспечить детям с онко- и гематологическими заболеваниями современные методы ранней диагностики и лечения, а также паллиативную помощь за счёт привлечения бюджетных или кредитных средств либо внедрения медицинского страхования.

«Также необходима законодательная база и официальное разрешение для курьерской службы для перевозки биоматериалов», — отмечается в обращении.

отсутствие современного стандартного метода лечения. «Сегодня отделения детской онкологии и гематологии не имеют достаточного оборудования для лечения по международным стандартам и применения современных протоколов лечения. Причина — отсутствие необходимого оборудования, дорогостоящих лекарственных препаратов, расходных материалов, крови и компонентов крови, а также высококвалифицированных кадров», — говорится в обращении.

По данным фонда, обеспеченность медикаментами в онко- гематологических отделениях составляет 10−15%. «В онкологическом центре детей лечат по старым неэффективным протоколам, а продолжительность жизни детей сейчас составляет 30%. Семьи с финансовыми возможностями выбирают зарубежные клиники, чтобы спасти жизнь своего ребёнка», — добавляет фонд.

Ezgu Amal призывает внедрить современные методы и протоколы лечения в отделениях онкологии и гематологии многопрофильного детского центра и обеспечить эти отделения новейшим медоборудованием. Фонд также предлагает ввести трансплантацию костного мозга от доноров пациентам, которым не помогла химио- и лучевая терапия, и создать единые электронные истории болезни.

отсутствие кадров. «Нехватка квалифицированных специалистов, особенно в регионах, низкая заинтересованность молодых специалистов в этой сфере из-за низкой заработной платы, уход квалифицированных специалистов в другие сферы или в зарубежные клиники из-за отсутствия возможности стажироваться в развитых странах, а также незнание иностранных языков и отсутствие возможности обучаться — все эти факторы препятствуют развитию детской онкологии», — пишет фонд.

Ezgu Amal предлагает повысить зарплату специалистам, работающим в этой сфере, тестировать их с помощью международных экспертов и дать возможность стажироваться в развитых странах.

Помимо этого, фонд предложил создать группу экспертов для мониторинга и контроля выполнения вышеуказанных рекомендаций, в которую бы вошли представители общественности, СМИ, эксперты и другие.