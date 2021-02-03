ОВД и прокуратура Янгиюля (Ташкентская область) начали расследование инцидента с мужчиной, который предположительно пытался увести с собой первоклассницу. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

Как говорится в заявлении пресс-службы ГУВД Ташкентской области, инцидент произошёл 29 января примерно в 12:10. Неизвестный мужчина подошёл к учащейся первого класса, которая после занятий вышла из школы (номер школы не уточняется), и начал с ней общаться. Он пообещал купить ей сладости, повесил её рюкзак себе на плечо и, взяв девочку за руку, повёл в сторону рынка.

Девочка, отказываясь идти с незнакомцем, начала плакать. Это видно на снимках с камеры видеонаблюдения. Мужчина отдал ей рюкзак и пошёл дальше.

В ходе расследования родители девочки сообщили, что не знают мужчину, который подошёл к их дочери.

Сотрудники ОВД города сейчас ведут поиски и пытаются установить личность мужчины, говорится в сообщении.

При этом ГУВД области отметило, что в социальных сетях распространяется «утрированная ложная информация» по данной ситуации и «разные голосовые сообщения, не имеющие под собой каких-либо оснований и вызывающие сомнения у граждан».