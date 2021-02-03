Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 февраля провел встречу с лидерами политических партий страны, сообщила пресс-служба главы государства.

Он отметил важность того, чтобы политические партии через свой депутатский корпус изучали социальные и экономические проблемы на местах, выдвигали предложения по их решению, а также осуществляли действенный парламентский и общественный контроль.





«Если есть справедливый критерий, реформы за четыре года… каким был парламент и каким он стал сейчас, каким был авторитет депутатов и каким он стала сейчас. Выражаете свои мысли, свои направления… Цель моей встречи с вами — повышение авторитета кенгашей в нижнем звене. Если мы это не сделаем, если не будет голоса каждой партии в кенгашах, если [партия] не будет требовать, если не будет конкуренции, результата не будет», — заявил президент в сюжете телеканала «Узбекистан 24».

Шавкат Мирзиёев указал, что между политическими партиям, состоящими из 2,5 миллионов членов, и исполнительными органами власти на местах не налажено тесное сотрудничество.

Участники обсудили необходимость активного продвижения каждой партией своих программных целей в парламенте, выдвижения законодательных инициатив через свои фракции, установления контроля за обеспечением исполнения законов.

Председатель Сената Танзила Нарбаева и спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмоилов.

«Мы вынуждены упорядочивать практически все вопросы, связанные с социально-экономической жизнью страны, с помощью президентских актов. Например, среди 70 законов, принятых парламентом в прошлом году, можно сосчитать на пальцах законы, которые выдвинуты по инициативе депутатов, исходя из задач партий», — заявил он.

По его словам, «молодёжные и женские крылья партий работают для галочки», поэтому им следует более шире работать со своим электоратом, особенно молодежью, женщинами и представителями старшего поколения, содействовать обеспечению их жизненно важных интересов.

В конце 2017 года во время послания парламенту Шавкат Мириёев уже критиковал депутатов за низкую инициативность. Тогда он отмечал, что из 136 законодательных инициатив, поступивших в течение года, лишь 27 были выдвинуты депутатами, и в основном касаются внесения изменений и дополнений в действующие законы исходя из указов и постановлений президента. Президент указывал, что это свидетельствует о недостаточной эффективности деятельности парламента.

«Неужели для реализации реформ должны приниматься только указы и постановления Президента? Ведь парламент призван разрабатывать эффективные законы, направленные на коренное улучшение разных сфер. К сожалению, деятельность нашего парламента во многом заключается в проведении формальных заседаний. Почему выявленные или поднимаемые электоратом проблемы не решаются путем принятия соответствующих законов либо решительной постановкой вопроса перед исполнительной властью?», — спрашивал президент.

Ранее председатель Сената Танзила Нарбаева в ходе поездки в Наманган заявила, что «депутаты должны требовать, а не спрашивать».