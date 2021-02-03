Контролёр выездной кассы Мирзо-Улугбекского районного филиала Народного банка присвоил 170 млн сумов, предназначенные для выдачи получателям пенсий и пособий. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Проведенная районным отделом Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре доследственная проверка установила, что сотрудник банка Т. Т. с сентября 2020 года по январь текущего года присваивал вверенные ему пенсии и пособия. Заявление в департамент направил сам филиал банка.

В отношении Т. Т. возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Ведется следствие.