Все стремятся окружить себя лучшими и практичными вещами и максимально удовлетворить свои потребности. Это может касаться как ремонта в доме, так и покупки бытовой техники. Но не всегда есть возможность моментальной покупки. Иногда приходится подолгу копить, чтобы обновить телефон. Но есть решение и этого вопроса.

Услуга выгодной рассрочки в сети MEDIAPARK дает каждому возможность покупать здесь и сейчас без первоначального взноса и ограничений. Получить ее можно, предоставив паспорт и пластиковую карту.

MEDIAPARK представляет горячее предложение зимы. Только с 1 по 15 февраля в филиалах сети и интернет-магазине действует акция «Каскадные скидки» на покупку в рассрочку. По ней, чем больше товаров, тем больше скидка:

при покупке двух товаров — скидка 10% на второй товар;

при покупке трех товаров — скидка 20% на третий товар;

при покупке четырех товаров — скидка 25% на четвертый товар;

при покупке пяти товаров — скидка 35% на пятый товар.

Скидка распространяется на товар с наименьшей стоимостью в чеке. Акция действует на товары, помеченные специальным ценником.

Адреса сети:

MEDIAPARK Буюк Ипак Йули: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак йули.

Ориентир: гостиница «Саёхат». MEDIAPARK Караташ: г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А.

Ориентир: ассоциация банков Узбекистана. MEDIAPARK Келес: Ташкентская область, Келес, ул. Келес йули, 104.

Ориентир: супермаркет korzinka.uz. MEDIAPARK Куйлюк: г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Фаргона йули, 744.

Ориентир: ресторан Chenson. MEDIAPARK Новомосковская: г. Ташкент, пересечение Малой кольцевой и ул. Козитарнов, 50

Ориентир: кондитерская фабрика Crafers. MEDIAPARK Рохат: г. Ташкент, Бектемирский р-н, круг Рохата. MEDIAPARK Сергели: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели.

Ориентир: авторынок «Сергели». MEDIAPARK Учтепа: г. Ташкент, Учтепинский р-н, ул. Фархадская, 31 А.

Ориентир: Uchtepa Outlet Center. MEDIAPARK Чиланзар: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28. MEDIAPARK Чимган: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, пр. Мирзо-Улугбека.

Ориентир: Ecobozor. MEDIAPARK Юнусабад: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119.

Ориентир: бывший Сайрам базар. MEDIAPARK Гиждуван: г. Гиждуван, улица Ю. Хамадоний.

Ориентир: Гиждуванский рынок, супермаркет korzinka.uz. MEDIAPARK Джизак: г. Джизак, махалля Сайилжойи, ул. Ш. Рашидова.

Ориентир: ТРЦ Paradise. MEDIAPARK Карши: г. Карши, ул. Ислама Каримова, 17.

Ориентир: бывший ЦУМ. MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. Шохрухобод, 39.

Ориентир: торговый центр Qo’qon. MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. У. Носир, 67.

Ориентир: Янгибозор. MEDIAPARK Нукус: г. Нукус, ул. Элликкала, 2А.

Ориентир: большой рынок. MEDIAPARK Самарканд: г. Самарканд, ул. Буюк Ипак йули, 131б.

Ориентир: гостиница Astor. MEDIAPARK Ургенч: г. Ургенч, ул. Аль Хорезми, 66.

Ориентир: гостиница «Файз». MEDIAPARK Фергана: г. Фергана, ул. Тарона, 15.

Ориентир: городской хокимият.

Единый контактный центр: (+998) 71−203−33−33.

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