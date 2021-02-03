Все стремятся окружить себя лучшими и практичными вещами и максимально удовлетворить свои потребности. Это может касаться как ремонта в доме, так и покупки бытовой техники. Но не всегда есть возможность моментальной покупки. Иногда приходится подолгу копить, чтобы обновить телефон. Но есть решение и этого вопроса.
Услуга выгодной рассрочки в сети MEDIAPARK дает каждому возможность покупать здесь и сейчас без первоначального взноса и ограничений. Получить ее можно, предоставив паспорт и пластиковую карту.
MEDIAPARK представляет горячее предложение зимы. Только с 1 по 15 февраля в филиалах сети и интернет-магазине действует акция «Каскадные скидки» на покупку в рассрочку. По ней, чем больше товаров, тем больше скидка:
- при покупке двух товаров — скидка 10% на второй товар;
- при покупке трех товаров — скидка 20% на третий товар;
- при покупке четырех товаров — скидка 25% на четвертый товар;
- при покупке пяти товаров — скидка 35% на пятый товар.
Скидка распространяется на товар с наименьшей стоимостью в чеке. Акция действует на товары, помеченные специальным ценником.
Адреса сети:
- MEDIAPARK Буюк Ипак Йули: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак йули.
Ориентир: гостиница «Саёхат».
- MEDIAPARK Караташ: г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А.
Ориентир: ассоциация банков Узбекистана.
- MEDIAPARK Келес: Ташкентская область, Келес, ул. Келес йули, 104.
Ориентир: супермаркет korzinka.uz.
- MEDIAPARK Куйлюк: г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Фаргона йули, 744.
Ориентир: ресторан Chenson.
- MEDIAPARK Новомосковская: г. Ташкент, пересечение Малой кольцевой и ул. Козитарнов, 50
Ориентир: кондитерская фабрика Crafers.
- MEDIAPARK Рохат: г. Ташкент, Бектемирский р-н, круг Рохата.
- MEDIAPARK Сергели: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели.
Ориентир: авторынок «Сергели».
- MEDIAPARK Учтепа: г. Ташкент, Учтепинский р-н, ул. Фархадская, 31 А.
Ориентир: Uchtepa Outlet Center.
- MEDIAPARK Чиланзар: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28.
- MEDIAPARK Чимган: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, пр. Мирзо-Улугбека.
Ориентир: Ecobozor.
- MEDIAPARK Юнусабад: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119.
Ориентир: бывший Сайрам базар.
- MEDIAPARK Гиждуван: г. Гиждуван, улица Ю. Хамадоний.
Ориентир: Гиждуванский рынок, супермаркет korzinka.uz.
- MEDIAPARK Джизак: г. Джизак, махалля Сайилжойи, ул. Ш. Рашидова.
Ориентир: ТРЦ Paradise.
- MEDIAPARK Карши: г. Карши, ул. Ислама Каримова, 17.
Ориентир: бывший ЦУМ.
- MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. Шохрухобод, 39.
Ориентир: торговый центр Qo’qon.
- MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. У. Носир, 67.
Ориентир: Янгибозор.
- MEDIAPARK Нукус: г. Нукус, ул. Элликкала, 2А.
Ориентир: большой рынок.
- MEDIAPARK Самарканд: г. Самарканд, ул. Буюк Ипак йули, 131б.
Ориентир: гостиница Astor.
- MEDIAPARK Ургенч: г. Ургенч, ул. Аль Хорезми, 66.
Ориентир: гостиница «Файз».
- MEDIAPARK Фергана: г. Фергана, ул. Тарона, 15.
Ориентир: городской хокимият.
Единый контактный центр: (+998) 71−203−33−33.
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