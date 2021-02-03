Все стремятся окружить себя лучшими и практичными вещами и максимально удовлетворить свои потребности. Это может касаться как ремонта в доме, так и покупки бытовой техники. Но не всегда есть возможность моментальной покупки. Иногда приходится подолгу копить, чтобы обновить телефон. Но есть решение и этого вопроса.

Услуга выгодной рассрочки в сети MEDIAPARK дает каждому возможность покупать здесь и сейчас без первоначального взноса и ограничений. Получить ее можно, предоставив паспорт и пластиковую карту.

MEDIAPARK представляет горячее предложение зимы. Только с 1 по 15 февраля в филиалах сети и интернет-магазине действует акция «Каскадные скидки» на покупку в рассрочку. По ней, чем больше товаров, тем больше скидка:

  • при покупке двух товаров — скидка 10% на второй товар;
  • при покупке трех товаров — скидка 20% на третий товар;
  • при покупке четырех товаров — скидка 25% на четвертый товар;
  • при покупке пяти товаров — скидка 35% на пятый товар.

Скидка распространяется на товар с наименьшей стоимостью в чеке. Акция действует на товары, помеченные специальным ценником.

Адреса сети:

  1. MEDIAPARK Буюк Ипак Йули: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак йули.
    Ориентир: гостиница «Саёхат».
  2. MEDIAPARK Караташ: г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А.
    Ориентир: ассоциация банков Узбекистана.
  3. MEDIAPARK Келес: Ташкентская область, Келес, ул. Келес йули, 104.
    Ориентир: супермаркет korzinka.uz.
  4. MEDIAPARK Куйлюк: г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Фаргона йули, 744.
    Ориентир: ресторан Chenson.
  5. MEDIAPARK Новомосковская: г. Ташкент, пересечение Малой кольцевой и ул. Козитарнов, 50
    Ориентир: кондитерская фабрика Crafers.
  6. MEDIAPARK Рохат: г. Ташкент, Бектемирский р-н, круг Рохата.
  7. MEDIAPARK Сергели: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели.
    Ориентир: авторынок «Сергели».
  8. MEDIAPARK Учтепа: г. Ташкент, Учтепинский р-н, ул. Фархадская, 31 А.
    Ориентир: Uchtepa Outlet Center.
  9. MEDIAPARK Чиланзар: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28.
  10. MEDIAPARK Чимган: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, пр. Мирзо-Улугбека.
    Ориентир: Ecobozor.
  11. MEDIAPARK Юнусабад: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119.
    Ориентир: бывший Сайрам базар.
  12. MEDIAPARK Гиждуван: г. Гиждуван, улица Ю. Хамадоний.
    Ориентир: Гиждуванский рынок, супермаркет korzinka.uz.
  13. MEDIAPARK Джизак: г. Джизак, махалля Сайилжойи, ул. Ш. Рашидова.
    Ориентир: ТРЦ Paradise.
  14. MEDIAPARK Карши: г. Карши, ул. Ислама Каримова, 17.
    Ориентир: бывший ЦУМ.
  15. MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. Шохрухобод, 39.
    Ориентир: торговый центр Qo’qon.
  16. MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. У. Носир, 67.
    Ориентир: Янгибозор.
  17. MEDIAPARK Нукус: г. Нукус, ул. Элликкала, 2А.
    Ориентир: большой рынок.
  18. MEDIAPARK Самарканд: г. Самарканд, ул. Буюк Ипак йули, 131б.
    Ориентир: гостиница Astor.
  19. MEDIAPARK Ургенч: г. Ургенч, ул. Аль Хорезми, 66.
    Ориентир: гостиница «Файз».
  20. MEDIAPARK Фергана: г. Фергана, ул. Тарона, 15.
    Ориентир: городской хокимият.

Единый контактный центр: (+998) 71−203−33−33.

Следить за новостями MEDIAPARK можно на официальных страницах в соцсетях:

Facebook: fb.com/mediapark.uz
 Instagram: @mediapark_uzb
 Telegram: t.me/mediapark_uzb

На правах рекламы.