Международная федерация хоккея (IIHF) 2 февраля приняла решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. Изначально турнир должен был состояться в Латвии и Беларуси, но последнюю лишили этого права из-за напряжённой политической ситуации.

Совет федерации рассматривал три варианта проведения турнира: в Латвии, в Латвии и Дании, в Латвии и Словакии. В итоге турнир будет проходить с 21 мая по 6 июня в Риге, что «позволит избежать переездов между странами и станет наиболее безопасным и экономичным способом проведения мероприятия», говорится в решении. Расписание турнира будет опубликовано позднее.

В середине января Беларусь лишили права проведения соревнования. Их решили перенести из-за невозможности обеспечить безопасность команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Минске. Компании Skoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдёт в Беларуси.