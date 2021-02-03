Прокуратура города Каттакургана Самаркандской области изучает действия следователя органов внутренних дел Каттакурганского района, который отказался возбуждать уголовное дело об изнасиловании 16-летней учащейся лицея.

Как сообщила пресс-служба ведомства, следователь следственного отдела ОВД Каттакурганского района принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела по пункту 2 статьи 83 Уголовно-процессуального кодекса (отсутствие в деяниях состав преступления) на том основании, что в деле отсутствуют признаки преступления.

Более того, сообщалось, что при подаче заявления пострадавшей рекомендовали обратиться в гражданский суд либо уже в ЗАГС для регистрации брака.

Прокуратура Каттакургана проводит доследственную проверку по данному факту.

2 февраля Каттакурганский городской суд по уголовным делам признал певца Жасура Умирова виновным в изнасиловании и приговорил его к 5 годам лишения свободы.

Ещё два фигуранта дела осуждены на 1,5 года за укрывательство преступления и лжесвидетельство.