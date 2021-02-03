«Газета.uz» утром писала о попытке неизвестного мужчины увести с собой первоклассницу, вышедшую из школы, в городе Янгиюле Ташкентской области. Информация об инциденте появилась в социальных сетях 2 февраля.

Следственный департамент при МВД Узбекистана в среду сообщил дополнительные детали происшествия.

29 января примерно в 12:10 неизвестный мужчина возле школы №10 на улице Самарканд города Янгиюль подошёл к ученице школы 2013 года рождения. Он сказал ей: «Твоя мама попросила, чтобы я купил тебе шоколад и отвёз тебя к отцу». Затем он взял её за руку и направился по улице Самарканд.

Когда они прошли через железнодорожный переезд, их заметил шашлычник Абдулазиз О. После этого неизвестный мужчина оставил девочке школьный рюкзак, который нёс на себе, и скрылся.

3 февраля следственный отдел при ОВД Янгиюля возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 137 (Похищение несовершеннолетнего) Уголовного кодекса. Сследственные действия продолжаются.