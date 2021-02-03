Индикатор текущего состояния бизнеса в Узбекистане в январе составил 50 пунктов, увеличившись на 17 пунктов по сравнению с декабрём. Это характеризует умеренно положительные настроения предпринимателей, следует из результатов опроса Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).

Опрос с участием 1005 предприятий по всей стране проводился по двум направлениям: качественной оценке текущего состояния бизнеса и ожидания предпринимателей по развитию их бизнеса на ближайшие два-три месяца.

Индикатор текущего состояния в сфере сельского хозяйства за месяц вырос на рекордные с начала пандемии 45 пунктов, в сфере строительства — на 30 пунктов, в промышленности — на 4 пункта. В услугах наблюдался наименьший рост на 3 пункта.

Анализ показал, что из 1005 опрошенных предприятий 38% оценили текущее состояние их бизнеса как «хорошее», 45% — как «удовлетворительное» и только 17% — как «плохое».

42% респондентов сообщили, что спрос на товары/услуги «улучшился», 45% считают — «не изменился», 13% — «ухудшился». Количество работников «увеличилось» у 18% предприятий, «не изменилось» — 74%, «уменьшилось» — 8%.

Индикатор ожидания перспектив развития бизнеса на ближайшие три месяца составил 89 пунктов, увеличившись на 16 пунктов. Рост показали индикаторы ожидания перспектив в сфере сельского хозяйства на 5 пунктов, промышленности — на 26 пунктов, строительства — на 19 пунктов и услуг -на 14 пунктов.

79% опрошенных предприятий оценили, что перспективы их бизнеса «улучшатся», 20% сообщили, что «не изменится» и 1% — допускает «ухудшение».

Ожидается, что спрос на товары/услуги «улучшится» у 73% предприятий, 25% уверены, что «не изменится», 2% прогнозируют «ухудшение» спроса.

Более половины предприятий планируют «увеличения» количества работников в течение следующих трех месяцев (66%), в то время как 33% опрошенных ответили, что число работников «не изменится» и 1% — «уменьшится».

22% предприятий прогнозируют «повышение» цен на их товары/услуги, 28% уверены, что цены «не изменятся», 2% ожидают «уменьшения» цен, а 48% «не знают», как изменится стоимость производимых товаров и услуг.

Индикатор бизнес-климата показывает второй месяц подряд умеренный рост, увеличившись на 17 пунктов и составив в январе 69 пунктов. Состояние бизнес-климата в стране эксперты оценивают как «хорошее», отмечает ЦЭИР.





Инфографика ЦЭИР.

Заметный рост на 26 пунктов показал индикатор бизнес-климата в сфере сельского хозяйства, в промышленности рост составил 14 пунктов, в строительстве и услугах также зафиксирован рост на 25 и 9 пунктов соответственно.

По данным ЦЭИР, индикаторы бизнес-климата в январе для основных стран-партнёров составили в Турции — 7, Китае — 1,3 и Южной Кореи — -15.