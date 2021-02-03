Бизнес-центр Boulevard — это инновационное пространство для организации и успешного функционирования различных форм бизнеса и коммерции.
Двухэтажное здание БЦ представляет собой универсальное сочетание эстетики, функциональности и высокотехнологичных решений. Локация на территории международного делового центра Tashkent City позволяет с уверенностью говорить о перспективности и высоком потенциале коммерческой недвижимости БЦ Boulevard.
Boulevard Business Center — это:
- 4 тысячи кв. м эталонной коммерческой недвижимости на территории Tashkent City;
- 14 торгово-коммерческих помещений на первом этаже;
- 16 высококлассных офисных зон с качественным ремонтом на втором этаже;
- особенная высота потолков до 7 м, позволяющая трансформировать помещение в двухуровневую зону;
- варианты свободной планировки и продуманного рабочего пространства;
- панорамные витрины и остекление;
- квадратура коммерческих помещений от 111 до 205 кв. м, офисных — от 75 до 159 кв. м;
- современные технологичные инженерные решения и передовые строительные технологии;
- оригинальная концепция и архитектура;
- соседство с крупным финансовым центром, международным конгресс-холлом, гостиницей Hilton и масштабной зоной столичного досуга Tashkent City Park;
- собственный подземный паркинг для сотрудников и гостей бизнес-центра;
- живописная открытая терраса на втором этаже с видом на Tashkent City Park.
Исследования независимых мировых экспертов в области недвижимости свидетельствуют о высоком инвестиционном потенциале проекта и увеличении его рыночной капитализации.
Бизнес-центр Boulevard — это не только выгодные инвестиции. Это ставка на исключительность, статус и отменный вкус владельца, которые будут по достоинству оценены будущими клиентами и партнерами.
Этап активного строительства — это всегда период выгодных цен. Поэтому в бизнес-центре Boulevard каждого ждут гибкие условия и привилегированные предложения на приобретение помещений.
Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.
Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.
Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.
Сайт: dreamcity.uz
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