1 февраля в отеле Hilton компания Artel подписала меморандум о спонсорстве с платформой бесплатного онлайн-образования Khan Academy Uzbek. В рамках сотрудничества Artel выделит не менее 4 млрд сумов на ее развитие.

Платформа послужит дополнительным источником знаний и повысит эрудицию студентов средних и высших учебных заведений Узбекистана. Проект уже снискал одобрение и поддержку Министерства народного образования.





26 декабря 2020 года основатель Khan Academy Uzbek Ботир Арифджанов обратился в социальных сетях за спонсорской поддержкой в реализации двух проектов. Artel стал первой частной организацией, откликнувшейся на призыв. Компания выразила намерение стать генеральным спонсором для осуществления второго этапа развития Khan Academy Uzbek.

На втором этапе развития платформы под спонсорством компании Artel стоят задачи:

усовершенствовать ключевой функционал интерфейса веб-платформы;

адаптировать контент к национальным учебным программам среднего и высшего образования;

подготовить методические рекомендации и учебные программы для самостоятельного обучения учеников школ и студентов вузов;

поощрить использование учебных ресурсов платформы в качестве вспомогательного образовательного контента на узбекском языке среди преподавателей средних и высших учебных заведений;

организовать работу по поиску и локализации нового учебного контента.





Также будут созданы методики по использованию ресурсов платформы для подготовки к вступительным экзаменам в национальные и зарубежные вузы.

В эпоху глобализации формирование конкурентоспособного, квалифицированного и независимого поколения с высоким интеллектуальным потенциалом — одна из приоритетных задач для развития страны. Такого мнения придерживается Artel.





Именно поэтому компания начала спонсировать платформу Khan Academy Uzbek, которая служит дополнительным источником знаний молодежи. И это только начало. В дальнейшем Artel планирует более активно участвовать в проектах, направленных на повышение уровня образования в Узбекистане.

На правах рекламы.