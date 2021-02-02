Польская журналистка Агнешка Пикулицка (Agnieszka Pikulicka), сообщившая о домогательстве со стороны сотрудника Министерства иностранных дел Узбекистана по имени Рустам, а затем давлении при попытке получить аккредитацию, во вторник рассказала, что её пригласили на встречу в МИД.

«Кто такой Рустам? — начала она свой пост в Твиттере. — У меня только что была очень приятная встреча [в МИДе], где меня заверили, что вопрос моей аккредитации остаётся открытым. Я очень ценю этот жест. В то же время мне сказали, что поведение Рустама невозможно расследовать потому, что… никто не знает, кто это».

«Я объяснила им, что встречала Рустама в МИДе несколько раз, он также присутствовал на моей аккредитационной встрече в прошлом году. В марте прошлого года он организовал мне интервью с министром труда, и все в министерстве, казалось, его хорошо знают», — рассказала Агнешка Пикулицка.

Накануне журналистка по совету друга проверила Telegram-профиль Рустама: «Аватар тот же. Затем мы проверили, на кого зарегистрирован номер» (возможно, речь идёт о мобильном приложении, позволяющем проверить, под каким именем номер телефона записан у других людей).

«Выяснилось, что он принадлежит „Ilhomaka FBI“. Поэтому я предположила в МИДе, что, возможно, парня, которого они ищут, зовут Илхом». Надеюсь, поиски таинственного Рустама скоро принесут положительные результаты", — написала она.

В МИД Узбекистана пока не прокомментировали ситуацию.

Председатель Сената Олий Мажлиса, руководитель Комиссии по вопросам обеспечения гендерного равенства Узбекистана Танзила Нарбаева во вторник заявила, что случай с Агнешкой Пикулицкой «абсолютно неприемлем как в Узбекистане, так и в любой другой стране».

«Узбекистан придерживается политики абсолютной нетерпимости к любым формам посягательства на честь и достоинство человека. Агнешка раскрыла этот факт, проявив себя смелым и неравнодушным человеком. Конечно, данный инцидент будет тщательно изучен, будут приняты соответствующие меры и виновные наказаны», — подчеркнула глава Сената.

В то же время она отметила, что этот случай «не должен перечеркнуть все те реформы, которые осуществляются в республике на протяжении последних лет. Узбекистан выбрал путь построения демократического государства и свободного гражданского общества и намерен твердо по нему следовать».

Ранее председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития масс-медиа Комил Алламжонов заявил, что жалоба Агнешки Пикулицки «вызывает у нас очень серьёзную обеспокоенность и, безусловно, требует внесения ясности и самого тщательного изучения». Встреча также была запланирована на вторник.

Работы Агнешки Пикулицки публикуют Al Jazeera, The Guardian, Eurasianet, The Diplomat и другие англоязычные и польские СМИ. Она также является преподавателем в американском Университете Вебстера в Ташкенте.