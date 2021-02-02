Польская журналистка Агнешка Пикулицка (Agnieszka Pikulicka), сообщившая о домогательстве со стороны сотрудника Министерства иностранных дел Узбекистана по имени Рустам, а затем давлении при попытке получить аккредитацию, во вторник рассказала, что её пригласили на встречу в МИД.
«Кто такой Рустам? — начала она свой пост в Твиттере. — У меня только что была очень приятная встреча [в МИДе], где меня заверили, что вопрос моей аккредитации остаётся открытым. Я очень ценю этот жест. В то же время мне сказали, что поведение Рустама невозможно расследовать потому, что… никто не знает, кто это».
«Я объяснила им, что встречала Рустама в МИДе несколько раз, он также присутствовал на моей аккредитационной встрече в прошлом году. В марте прошлого года он организовал мне интервью с министром труда, и все в министерстве, казалось, его хорошо знают», — рассказала Агнешка Пикулицка.
Накануне журналистка по совету друга проверила Telegram-профиль Рустама: «Аватар тот же. Затем мы проверили, на кого зарегистрирован номер» (возможно, речь идёт о мобильном приложении, позволяющем проверить, под каким именем номер телефона записан у других людей).
«Выяснилось, что он принадлежит „Ilhomaka FBI“. Поэтому я предположила в МИДе, что, возможно, парня, которого они ищут, зовут Илхом». Надеюсь, поиски таинственного Рустама скоро принесут положительные результаты", — написала она.
В МИД Узбекистана пока не прокомментировали ситуацию.
Председатель Сената Олий Мажлиса, руководитель Комиссии по вопросам обеспечения гендерного равенства Узбекистана Танзила Нарбаева во вторник заявила, что случай с Агнешкой Пикулицкой «абсолютно неприемлем как в Узбекистане, так и в любой другой стране».
«Узбекистан придерживается политики абсолютной нетерпимости к любым формам посягательства на честь и достоинство человека. Агнешка раскрыла этот факт, проявив себя смелым и неравнодушным человеком. Конечно, данный инцидент будет тщательно изучен, будут приняты соответствующие меры и виновные наказаны», — подчеркнула глава Сената.
В то же время она отметила, что этот случай «не должен перечеркнуть все те реформы, которые осуществляются в республике на протяжении последних лет. Узбекистан выбрал путь построения демократического государства и свободного гражданского общества и намерен твердо по нему следовать».
Ранее председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития масс-медиа Комил Алламжонов заявил, что жалоба Агнешки Пикулицки «вызывает у нас очень серьёзную обеспокоенность и, безусловно, требует внесения ясности и самого тщательного изучения». Встреча также была запланирована на вторник.
Работы Агнешки Пикулицки публикуют Al Jazeera, The Guardian, Eurasianet, The Diplomat и другие англоязычные и польские СМИ. Она также является преподавателем в американском Университете Вебстера в Ташкенте.
Vladimir Lee
В МИДе не знают как найти некого Рустама, так поднимите ж. и просмотрите все записи с камер наблюдения, фотоархивы, опросите свидетелей. А если не знаете как это сделать, то обратить за помощью в прокуратуру — там сыщики со стажем за полчаса найдут кого угодно.
Хаджи Ахматов
Вот и начинают переводить стрелки, прикидываться. Мы не мы. Да мы вообще не знаем. Ну да, ведь у нас в МИД пускают кого попало, без удостоверения личности. И никто конечно не в курсе, кто есть кто. Клоунада мирового масштаба, затягивающая в себя 35 млн население. Им смешно, а тем кто заграницей стыдно. Потому что за любые подобные новости спрос идет с нас. И не нужно говорить, чтобы жили в Узбекистане и не выезжали никуда.
Слава
А я не знал, что МИД у нас настолько открытый. Я бы тоже не против посидеть у них и посмотреть на их деятельность, на совещаниях побывать послушать, что они обсуждают.
Bakhtiyor
ясно ведь почему никто не знает.. печально
Alex Shakirov
Контора своих не выдает )))
Профессор Преображенский
Воров, которые недавно вытащили среди ночи компьютеры из школы, нашли за 6 секунд. А таинственного Рустама никто не видел и не знает! Как? Вы серьёзно? В Минтруда и в МИД-е нет камер наблюдения? А может ли человек-невидимка организовать встречу в этих ведомствах?
Алексей
Рустама уже уволили задним числом
Уткир®
Оригинально браво
Elena Elena
Стыдоба. Все прекрасно знают, как можно найти человека (личная карточка в отделе кадров, приказы о приёме на работу и т.д.). Но, конечно, доя сохранения лица, этого человека не найдут — его типа нет.
Artem Tom
Сейчас начнется знаменитая местная “я не я и лошадь не моя“. Никаких Рустамов нет, в МИДе он не работал (а если и работал, то уволен задним числом). Короче, отказ и отрицалово — две излюбленные стратегии наших госорганов, когда их ловят за руку.
Ayubkhon Salokhiddinov
Эх, Рустам, Рустам.
Artem Tom
P.S. Если бы это была местная журналистка, её бы уже затравили в Интернете и назвали бы падшей женщиной, которая “сама спровоцировала“.