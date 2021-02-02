Государственный налоговый комитет Узбекистана объявил о запуске сервиса «Должная осмотрительность» для проверки субъектов предпринимательства на факт совершения сомнительных операций и неуплаты налогов.

Проверка поможет удостовериться в способности контрагента исполнить обязательства по сделке (операции), то есть наличие соответствующей производственной базы и персонала, его финансовое состояние и деловую репутацию, пояснили в ГНК. Кроме того, можно проверить, состоит ли контрагент на учёте в налоговых органах в качестве плательщика НДС.

«Расходы, понесённые налогоплательщиком по сделкам с контрагентами, не исполнившими свои обязательства перед ним, не признаются, если этот налогоплательщик при заключении сделки не проявил должной осмотрительности», — напомнили в ГНК.

В комитете сообщили, что уже сформирован перечень из 396 предприятий, совершающих сомнительные сделки, в которых незаконно уменьшаются суммы налогов.

Критерии, по которым выявляются сомнительные организации:

наличие неуплаченных налогов на сумму свыше 100 млн сумов;

необоснованная частая смена юридического адреса (три и более раз в год);

реализация работ (услуг) в больших объёмах за короткий период времени с момента создания, занижение количества официально занятых работников;

хранение, использование и реализация неоформленных товаров;

инициирование банкротства в результате присоединения к себе других субъектов предпринимательства, имеющих неуплаченные налоги;

указанный адрес налогоплательщика совпадает с адресом трёх и более юридических лиц, признанных банкротами, или налогоплательщиков с высоким риском уклонения от уплаты налогов;

неуплата или неполная уплата налогов путём злоупотребления правом или заключения мнимых (притворных) сделок.

Предприятиям, внесённым в перечень «сомнительных», не будет выдано свидетельство налогоплательщика НДС (или его аннулируют), либо не будет учтена сумма НДС, в том числе у их контрагентов.

«396 предприятиям, попавшим в данный список, и около 10 тысяч их контрагентам направлены соответствующие уведомления. В случае, если они предоставят уточненную налоговую отчетность и уплатят суммы причитающихся налогов, то налоговых последствий не возникнет и создаётся возможность исключения их из списка», — отметили в ГНК.