В 2021—2022 годах в Узбекистане для махаллинских комитетов планируется построить 2951 здание на 1,7 трлн сумов (161,6 млн долларов по курсу ЦБ на 2 февраля). Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 1 февраля «Об утверждении адресной программы по организации комплексов органов самоуправления граждан на 2021−2022 годы» (ПКМ-46).
В рамках реализации первого этапа программы в 2021 году ожидается строительство 1881 здания, на что направят 1,069 трлн сумов. Из этой суммы 866,5 млрд сумов профинансируют на основе государственно-частного партнерства, остальные 203,4 млрд сумов — за счёт дополнительных средств местных бюджетов.
На втором этапе — в 2022 году — по всей стране появятся еще 1070 зданий органов самоуправления граждан. Для этого выделят еще 633,3 млрд сумов. На основе ГЧП — 485,2 млрд, средств местных бюджетов — 148,1 млрд сумов.
В документе указано, что для проведения к зданиям внешних инженерно-транспортных коммуникаций, электроэнергии, газоснабжения и связи будут привлечены средства компаний «Региональные электрические сети», «Узтрансгаз» и «Узбектелеком». В то же время, строительство дорог, проведение канализации и водоснабжение профинансируют за счет дополнительных средств местных бюджетов регионов.
В свою очередь, расходы на обеспечение новых зданий мебелью, техникой и другим оборудованием будут покрываться с помощью средств благотворительного общественного фонда «Махалла», грантов, кредитов и дополнительных средств хокимиятов.
В каждом здании махаллинского комитета разместятся отделения Министерства по поддержке махалли и семьи, а также фонда «Махалла».
Ранее стало известно, что с 2021/2022 учебного года сотрудники махаллинских комитетов смогут обучиться специальности социального работника в вузах педагогической и финансово-экономической направленности.
Во время визита президента в Бухарскую область говорилось, что от председателей махаллей теперь «требуется быть эффективными менеджерами и локальными управленцами».
Артём Байматов
Самая бесполезная структура в стране, деньги еще на нее тратить, лучше бы на облагораживание придомовых территорий столько тратили, тротуары и дороги сделали бы лучше, чем этих дармоедов бесполезных кормить
Слава
Зачем? Махалля никому не нужна, она либо не играет никакой роли, либо от нее одни проблемы людям. Там не малую часть просто обворуют. Все прекрасно знают что строительство и благоустройство это главные кормушки для отпила бюджетов, там наглость не ограничивается ничем. Плитки и кирпичи по цене золота, и не только. Кто-то очень влиятельный лоббирует это, кому то это ну очень нужно!
Тимур Мамин
только деньги на ветер. там одни нахлебники сидят. как не приди туда за справкой начинают. ой бумагу принеси ой ручку принеси. бездарная контора