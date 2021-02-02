В 2021—2022 годах в Узбекистане для махаллинских комитетов планируется построить 2951 здание на 1,7 трлн сумов (161,6 млн долларов по курсу ЦБ на 2 февраля). Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 1 февраля «Об утверждении адресной программы по организации комплексов органов самоуправления граждан на 2021−2022 годы» (ПКМ-46).

В рамках реализации первого этапа программы в 2021 году ожидается строительство 1881 здания, на что направят 1,069 трлн сумов. Из этой суммы 866,5 млрд сумов профинансируют на основе государственно-частного партнерства, остальные 203,4 млрд сумов — за счёт дополнительных средств местных бюджетов.

На втором этапе — в 2022 году — по всей стране появятся еще 1070 зданий органов самоуправления граждан. Для этого выделят еще 633,3 млрд сумов. На основе ГЧП — 485,2 млрд, средств местных бюджетов — 148,1 млрд сумов.

В документе указано, что для проведения к зданиям внешних инженерно-транспортных коммуникаций, электроэнергии, газоснабжения и связи будут привлечены средства компаний «Региональные электрические сети», «Узтрансгаз» и «Узбектелеком». В то же время, строительство дорог, проведение канализации и водоснабжение профинансируют за счет дополнительных средств местных бюджетов регионов.

В свою очередь, расходы на обеспечение новых зданий мебелью, техникой и другим оборудованием будут покрываться с помощью средств благотворительного общественного фонда «Махалла», грантов, кредитов и дополнительных средств хокимиятов.

В каждом здании махаллинского комитета разместятся отделения Министерства по поддержке махалли и семьи, а также фонда «Махалла».

Ранее стало известно, что с 2021/2022 учебного года сотрудники махаллинских комитетов смогут обучиться специальности социального работника в вузах педагогической и финансово-экономической направленности.

Во время визита президента в Бухарскую область говорилось, что от председателей махаллей теперь «требуется быть эффективными менеджерами и локальными управленцами».