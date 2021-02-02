Покупая жилье в новостройке, всегда хочется подобрать оптимальный вариант и при этом сэкономить. Как правило, стоимость жилой площади на этапе котлована ниже. А к моменту получения кадастра она может увеличиться на 30−40%. Именно поэтому начальная стадия строительства дома выгодна для покупки жилья.

Но как приобрести квартиру, если у нее еще нет кадастра? Ведь взять в банке ипотеку без него нельзя. А получить этот документ можно только ближе к концу строительства. Раньше было два выхода: ждать, пока выйдет кадастр и поднимутся цены или взять на себя чрезмерную нагрузку и оплатить стоимость квартиры целиком.





Девелопер Genesys предлагает третье решение — «Легендарную рассрочку» на квартиры жилого комплекса Legenda. Ее главное преимущество заключается в возможности оформления на квартиры без кадастра. А это значит, что покупателю больше не придется оттягивать момент покупки до завершения строительства. Рассрочка выдается на срок до семи лет при предоплате 55% от стоимости квартиры.





ЖК Legenda расположился в Мирабадском районе вблизи бутика Glamour. Здесь представлены квартиры площадью от 35 до 97 кв. м. Владельцев арендного бизнеса могут заинтересовать малогабаритные однокомнатные квартиры. А для большой семьи подойдут просторные трехкомнатные апартаменты.

Все квартиры реализуются с готовой отделкой. Сюда можно будет заехать с мебелью и сразу начать полноценно жить. При желании адаптировать интерьер под свои предпочтения будет легко и удобно.





Санузлы будут полностью укомплектованы. Ванны, унитазы и раковины предоставит турецкий бренд Vitra. Это значит, что даже спустя годы они не треснут, не расколются и не потеряют презентабельный вид. Также здесь будут установлены сантехника и душевая гарнитура от немецкого бренда Grohe. В отличие от дешевых аналогов они прослужат исправно на протяжении долгих лет.

Двор будет облагорожен зелеными насаждениями и закрыт от посторонних глаз. В нем будет приятно проводить время, не сталкиваясь с посторонними людьми. Здесь также будут устроены современные детские площадки и прогулочные зоны. А это значит, что и родители с детьми, и пожилые люди смогут насладиться отдыхом на свежем воздухе. К тому же, двор будет свободен от машин. Специально для этого компания спроектировала подземный паркинг.





Стоимость квартир варьируется в диапазоне от 10 млн до 11 млн за кв. м. Выбрать подходящую квартиру и сразу же узнать ее стоимость можно на сайте.

Покупка квартиры в ЖК Legenda — это выгодная инвестиция в будущее.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−200−61−16.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Авлиёота, 25.

Сайт: genesys.uz

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