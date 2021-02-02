Заместитель министра народного образования Дилшод Муталибович Кенжаев назначен заместителем советника президента по вопросам молодёжи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Об этом сообщила пресс-служба МНО со ссылкой на указ главы государства.

Дилшод Кенжаев (1977 г. р.) — выпускник Национального университета Узбекистана. В 2017—2018 годы работал заместителем министра народного образования, затем возглавил департамет по вопросам культуры, искусства и молодёжной политики Кабинета министра. В том же году вновь вернулся на должность замминистра народного образования.