В 2018 году в 148 странах были выявлены 50 тысяч жертв торговли людьми, однако реальное число пострадавших может быть гораздо больше, говорится в новом докладе Управления ООН по наркотикам и преступности.

Исследование подтвердило, что в сети преступников, как правило, попадают представители самых уязвимых групп населения, в том числе мигранты и безработные. На фоне пандемии COVID-19 положение этих людей только ухудшилось, отмечают авторы доклада.

«Миллионы женщин, детей и мужчин по всему миру не работают, не учатся и не имеют доступа к социальной помощи. В подобной ситуации они ещё больше рискуют попасть в руки торговцев людьми», — заявила исполнительный директор УНП ООН Гада Вали.

Основную часть жертв торговцев людьми — 70% — по-прежнему составляют женщины, при этом около 20% из них — несовершеннолетние. Ещё 20% пострадавших — это взрослые мужчины, остальные — мальчики.

За последние 15 лет число выявляемых жертв контрабандистов значительно возросло, изменился и их демографический состав — доля детей выросла с 10% до 30%, в два раза увеличилась доля взрослых мужчин.

Половину всех жертв покупают с целью сексуальной эксплуатации, 38% — для принудительного труда, 6% заставляют заниматься преступной деятельностью и около 1% — попрошайничеством. Менее 1% используются для торговли органами, принудительных браков и других целей.

Особенно часто рабский труд используют в отдалённых населённых пунктах в сельском хозяйстве, строительстве, рыболовстве, горнодобывающей промышленности и для работы по дому, говорится в докладе.

В своей деятельности торговцы людьми широко используют новые технологии — от поиска потенциальных жертв до их эксплуатации. Детей часто вербуют в социальных сетях, напрашиваясь на дружбу, утверждают эксперты.