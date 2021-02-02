Заместителем хокима Ташкентской области по вопросам молодёжной политики, социального развития и духовно-просветительской работе утверждена Зухра Тураевна Миргозиева, сообщила пресс-служба областной администрации. На этом посту она сменила Акмала Умаралиева.

Кандидатура Зухры Миргозиевой была одобрена на очередной сессии областного кенгаша народных депутатов. Здесь же депутаты утвердили Улугбека Узакова на должность первого заместителя хокима региона по вопросам сельского и водного хозяйства. О его назначении стало известно 30 января.

До своего назначения Зухра Миргозиева работала главой Ташкентского областного управления Агентства по делам молодёжи.

Ранее «Газета.uz» писала об освобождении Рустама Холматова от должности хокима Ташкентской области и назначении исполняющим обязанности хокима Даврона Хидоятова, работавшего первым заместителем хокима Ташкента.



