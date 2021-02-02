Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков на брифинге в понедельник сообщил, что Узбекистан принял все меры для предотвращения проникновения «британского» штамма коронавируса, хотя вероятность его распространения была.

По его словам, на сегодняшний день данный штамм коронавируса распространился в свыше 60 странах. В связи с этим Узбекистан приостановил авиасообщение с восемью странами.

«Вместе с тем, государств, откуда граждане Узбекистана могут прибывать в страну, много. Поэтому была вероятность того, что заболевание может проникнуть не из вышеперечисленных стран, а из третьих или четвёртых стран. К сожалению, „британский“ штамм проник на территорию Узбекистана», — заявил специалист.

Инфекция была выявлена у 10-летней девочки 23 января, об этом было объявлено 30 января. Для определения «британского» штамма генетическим способом потребовалось пять дней, сообщил Нурмат Атабеков, сославшись на заместителя директора Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития, профессора Алишера Абдуллаева.

«Этот довольно сложный процесс — требуется отдельно контролировать каждый этап. Стоит отметить, что этот метод, то есть специальные [ДНК]-праймеры, разработаны специалистами Центра передовых технологий и применены на практике», — заявил он. Специалисты провели «несколько анализов для каждой мутации».

По словам Нурмата Атабекова, «Узбекистан показал, на что способен», и добился эпидемиологической стабильности по сравнению с остальными странами, которые находятся в «состоянии оцепенения» в условиях пандемии.

«„Британский“ штамм у пациентки впервые выявили в аэропорту, она была изолирована. Значит, в условиях Узбекистана источник заболевания обуздан в условиях аэропорта и больницы, куда она госпитализирована. То есть не допущено распространение заболевания среди населения…», — подчеркнул он.

Нурмат Атабеков также заявил, что сейчас нет никаких оснований для возвращения карантина.

«Но если мы будет чрезмерно предаваться спокойствию, бросим Узбекистан и начнём путешествовать по зарубежным странам, привозить заболевание в больших объёмах, тогда это может стать основанием для введения ограничений», — сказал он.

Специалист добавил, что в настоящее время не рассматривается закрытие школ, дошкольных образовательных учреждений или вузов. При введении ограничений будет уделяться отдельное внимание уязвимому слою населения, находящемуся в группе риска.

Власти Великобритании заявили о выявлении мутации коронавируса 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон утверждал, что он заразнее прежних вариантов на 50−70%.

Агентство общественного здоровья Англии присвоило новому варианту имя VUI-202012/01 (то есть «исследуемый вариант от декабря 2020»), а по общепринятой классификации родства разных штаммов он относится к линии B.1.1.7.