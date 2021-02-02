Территориальная инспекция по контролю в сфере строительства Ташкента изучила сообщения в социальных сетях о некачественном строительстве многоэтажного жилого дома по улице Абдуллаева, 59 Яккасарайского района столицы.

Согласно разрешению Главного управления строительства Ташкента от 7 августа 2020 года, Фахриддин Эргашев получил разрешение на реконструкцию офисного здания и его перепрофилирование под жилое помещение с подземной парковкой и торгово-бытовым комплексом на нижнем этаже. Кроме того, между Ф. Х. Эргашевым и Creative Arch Design Group был подписан договор на выполнение проектно-сметной документации, и на сегодняшний день велись проектные работы.





В результате краткосрочной проверки установлено, что застройщик начал строительно-монтажные работы без уведомления инспекции по контролю в сфере строительства Ташкента. Кроме того, не проводился авторский и технический контроль на стройплощадке.

Инспектор ещё 11 декабря предписал приостановить стройку, провести инструментально-технический осмотр, получить акт проверки, надлежащим образом уведомить инспекцию. Однако застройщик не выполнил предписание и совершил правонарушение по части 7 статьи статьи 99 Кодекса об административной ответственности (строительство объектов без положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, в том числе на рабочую документацию, а также без разрешения инспекций по контролю в сфере строительства и по контролю за качеством дорожно-строительных работ).

В результате в отношении Фахриддина Эргашева, ответственного за строительство, был оформлен административный протокол, который 14 декабря передан на рассмотрение Яккасарайский административный суд. Строительные работы остановлены.