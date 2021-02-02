Ташкентский межрайонный административный суд на финальном заседании 1 февраля признал решение бывшего хокима столицы Абдукаххора Тухтаева по двухэтажному жилому дому №7 на улице Бабура в Яккасарайском районе недействительным, сообщила пресс-служба суда.

Ранее «Газета.uz» писала, что 2 августа 2007 года Абдукаххор Тухтаев (ныне хоким Шайхантахурского района) решением №697 по неизвестной причине исключил из реестра объектов культурного наследия 303 исторических здания, включая дом №7, построенный в 1935 году.

Ввиду отсутствия у дома статуса культурного наследия действующий хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев решением №1550 от 13 октября 2018 года передал земельный участок под домом компании Universal Packing Masters для сноса и строительства нового жилого дома, с переселением жильцов и выплатой им компенсаций. Позже предприниматель Мурад Назаров сообщил, что в том году по трехстороннему договору право на строительство было передано Jemchug House.

Застройщик после получения земли начал работы по расселению. Однако часть жителей дома добивалась того, чтобы он вновь стал объектом культурного наследия.

В апреле прошлого года Министерство культуры утвердило заключение Научно-экспертного совета при Департаменте культурного наследия министерства по определению ценности дома №7 как памятника архитектуры.

Однако в конце июня министр культуры Озодбек Назарбеков отменил все решения по дому №7, в том числе заключение совета, и назначил повторную историко-культурную экспертизу.

Недовольные этим решением жители подали на министра в суд. Мирабадский суд по гражданским делам 14 сентября удовлетворил заявление жительницы дома №7 Фариды Баровой и признал незаконным и недействительным протокол Минкульта №13 от 6 марта 2020 года.

В октябре министр своим решением снова внес дом №7 в государственный кадастр объектов материального культурного наследия, признав его в качестве памятника архитектуры.

В конце декабря Ташкентский межрайонный административный суд начал рассматривать заявление жительниц дома Н. Юнусовой и О. Пиантковской о признании недействительным решение бывшего хокима столицы. Заседания проходили под председательством судьи Олимжона Шамсиева,

По данным «Ферганы», кроме представителей хокимията, в заседаниях в качестве третьих сторон участвовали застройщики в лице компаний Universal Packing Masters и Jemchug House, претендующие на землю под домом, а также сотрудники Министерства культуры.

Как пишет издание, юрист хокимията Миракмал Ахмаджонов на прениях сторон заявил, что решение хокима №697 никак не затрагивает интересы заявителей, Министерство культуры никак не воспрепятствовало этому решению в 2007 году, когда оно было принято. Кроме того, истекли все сроки давности.

Представитель Минкультуры Умиджон Авезов заявил, что решение №697 было принято с грубыми нарушениями законодательства. При этом ни в архиве городского хокимията, ни в архиве Министерства культуры так и не были обнаружены документы, ставшие основанием для его принятия.

Прокурор Джамшидбек Джураханов настаивал на том, чтобы заявление жителей дома №7 оставить без удовлетворения. Однако судья Олимжон Шамсиев удовлетворил заявление жителей и постановил признать недействительным решение экс-хокима Ташкента от 2 августа 2007 года в части исключения дома №7 на улице Бобура из государственного реестра объектов культурного наследия.

По результатам рассмотрения дела суд также вынес частное определение в отношении хокимията Ташкента и Межрегиональной государственной инспекции по Ташкенту, Ташкентской и Сырдарьинской областям Главного научно-производственного управления по охране и использованию объектов культурного наследия Министерства культуры.

Журналистка, автор Telegram-канала «Город говорит» Виктория Абдурахманова сообщила, что 2 февраля в Ташкентском межрайонном административном суде возобновилось рассмотрение дела по заявлению компании Universal Packing Masters к ответчику в лице Департамента культурного наследия Министерства культуры.

«Ущемлённый в своих правах застройщик требует признать недействительными решения Научно-экспертного совета и, по сути, „разрешить“ ему снести старый дом, который восстановлен в статусе объекта культурного наследия и охраняется государством. Ответчики настаивают на том, что дело следует закрывать, поскольку оно неподведомственно административному суду. Стороны высказались, и теперь увидятся на следующем заседании, которое пройдёт 9 февраля в 11:00», — написала она.

Ранее сообщалось, что директор и учредитель Jemchug House Тимур Туракулов в заявлении в Генеральную прокуратуру требовал от Министерства культуры выплатить компании компенсацию в размере 10 млрд сумов, если дом будет окончательно признан памятником.