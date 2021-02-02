Сегодня рынок труда нуждается в высококвалифицированных кадрах, подготовка которых начинается с учебного заведения. Зная это, крупные компании во всем мире устанавливают тесные партнерские связи с университетами.

Такое сотрудничество стало эффективным инструментом для обеих сторон. Студенты после окончания учебы могут получить высокооплачиваемую работу, а компаниям достаются наиболее перспективные кадры. В итоге в выигрыше остаются все.





Ранее компания подписала меморандумы с Туринским политехническим университетом, Университетом Инха, Ташкентским институтом инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства и другими вузами. В рамках такого сотрудничества в партнерских учебных учреждениях будут созданы AKFA-классы.





На днях AKFA-классы открылись в Туринском политехническом университете и Университете Инха. Основная их цель — выявление и поддержка талантливых студентов.

«Мы хотим, чтобы вы могли реализовать свои самые амбициозные мечты и максимально использовали открытые перед вами перспективы. Мы хотим, чтобы в конечном счете каждый из вас опередил для себя цель и не боялся воплощать её в реальность», — обратился к студентам CEO AKFA Group Камран Гуламов на открытии AKFA-класса в Туринском политехническом университете.





AKFA-классы оснащены необходимым оборудованием для повышения качества подготовки студентов по профильным направлениям деятельности группы компаний. Например, в Университете Инха AKFA Group создала класс с 40 мощнейшими компьютерами для работы.

В AKFA-классах будут проводиться мастер-классы и тренинги с ведущими специалистами компании. Они будут делиться со студентами знаниями и навыками в сферах ведения бизнеса, юриспруденции, кадрового администрирования, бухгалтерии и других.





«Партнерство между компанией и учебными учреждениями позволит нам предложить студентам возможности самореализации, образовательные программы и семинары, а также узнать и проверить свои силы на примерах реальных кейсов из нашей практики. Также мы намерены внедрить в вузы-партнеры стипендии и гранты от AKFA по системе scholarship и приглашать студентов на экскурсию на наши производственные комплексы, в RND-центр и IT-центр», — заключил CEO AKFA Group Камран Гуламов.





Ожидается, что открытие современных учебных классов позволит внедрить инновации, способствующие эффективной подготовке кадров.

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