Внимание к деталям, инновации и признанный в мире эталон безопасности — это то, как можно охарактеризовать автомобили шведского концерна Volvo. Этот надежный бренд с почти вековой историей известен изобретением большей части систем безопасности. Например, именно Volvo впервые оснастили автомобили трехточечным ремнем безопасности.





29 января состоялось яркое открытие нового шоурума шведской марки, которое ознаменовало появление всемирно известных автомобилей и в Узбекистане. Это событие организаторы отпраздновали символическим перерезанием ленты после торжественной речи, фуршетом для гостей, огненными пушками и залпом конфетти. Также на мероприятии руководство компании-дилера Premium Auto и коллектив профессиональных консультантов презентовали две передовых модели.





Модель Volvo XC90 c функцией автоматического торможения City Safety и системой кругового обзора отлично подойдет для тех, кто ценит комфорт и безопасность своей семьи — вместительный, просторный и при этом элегантный автомобиль от шведского производителя словно создан для людей с насыщенной жизнью, в которой есть и работа, и семья, и загородные поездки, и приключения.





Мощный кроссовер Volvo XC60 сразу привлекает внимание — такая машина не останется незамеченной на городских улицах и прекрасно справится с бездорожьем на природе. Кроме того, технология Cross Traffic Alert поможет избежать столкновений при езде задним ходом, делая вождение безопасным и комфортным. Такая технология от Volvo уже завоевала популярность в Европе, например, в одной только Швеции благодаря системе предупреждения о столкновении с автоматическим торможением удалось снизить на 45% количество лобовых столкновений с едущим впереди транспортом.





Автомобили шведской марки Volvo, эксклюзивно представленные в салоне Premium Auto — это тот самый баланс между великолепным дизайном, мощностью и продуманной системой безопасности. Выбрать именно свой Volvo в новом шоуруме в Ташкенте и наслаждаться комфортом и уверенностью можно уже сейчас.

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Телефон: (+998) 71−286−11−66.

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