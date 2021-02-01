В январе товары и услуги в среднем за месяц подорожали на 1%, говорится в отчёте Государственного комитета Узбекистана по статистике. В годовом выражении (к январю 2020 года) прирост цен в потребительском секторе достиг 11,6%.

Продовольственные товары в январе прибавили в цене на 1,2%, непродовольственные — на 0,5%, услуги — на 1,4%.

Из основных групп продуктов питания и безалкогольных напитков значительнее других за месяц подорожали фрукты и орехи (3,2%), овощи, клубнеплоды, плантайны (овощные бананы) и зернобобовые (2,3%), что обусловлено влиянием сезонного фактора, говорится в отчёте.

Из плодоовощной продукции значительнее других в январе цены повысились на болгарский перец и виноград (8,6%), а также на гранаты (8,2%). Мандарины стали дешевле на 2,1%, апельсины — на 1,7%.

По сравнению с январём 2020 года, из основных продуктов питания ощутимо подорожали гречиха (в 1,5 раза), яйца, растительные масла, баранина (в 1,3 раза), сахар, говядина (в 1,2 раза), свежее молоко (на 18,4%), мука (на 14,9%), рис всех сортов и рисовая сечка (на 14,1%).

Одним из ключевых инфляционных факторов в январе 2021 года выступило сезонное повышение цен на плодоовощную продукцию, подчёркивается в отчёте.

Из товаров и услуг значительнее других за месяц цены повысились на услуги по дезинфекции и уничтожению вредителей (4,5%), ремонту и установке бытовых приборов (1,3%), пошиву текстильных изделий, используемых в домашнем хозяйстве (0,7%), а также на бытовые моющие и чистящие средства (0,9%).

В годовом выражении наиболее ощутимым был рост цен на услуги по стирке и чистке ковров и ковровых изделий (18,5%).

Из основных видов товаров и услуг в сфере здравоохранения значительнее других за месяц повысилась стоимость услуг по диагностической визуализации (1,6%), медицинских лабораторий (1,4%), услуг по амбулаторному лечению и реабилитационных услуг (1%).

В годовом выражении лекарственные средства и медицинская продукция стали дороже на 13,8%, услуги по амбулаторному и стационарному лечению — соответственно на 13,5% и 7,8%, услуги по диагностической визуализации и медицинских лабораторий (15,2%).

Из бытовых товаров и услуг существеннее других за месяц подорожали услуги парикмахерских (1,6%). Приборы и товары личного пользования за месяц стали дороже на 0,6%, ювелирные украшения, наручные и аналогичные часы — на 0,2%, услуги по ремонту часов — на 1,5%. Относительно января 2020 года стоимость парикмахерских услуг в рассматриваемый период возросла на 20,1%, услуг по ксерокопированию документов — на 20,9%, ремонту часов — на 16,9%, приборы и товары личного пользования прибавили в цене на 9,9%.