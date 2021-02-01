Статистика гласит, что желание приобрести недвижимость занимает первую строчку в wishlist среднестатистического человека. Более 58% населения Земли мечтают о покупке жилья. Одни хотят жить отдельно, другие планируют делать бизнес на аренде, третьи — для «пусть будет».

Но какова бы ни была причина, к выбору жилплощади стоит подходить с умом и холодной головой. Golden House представляет основные пункты шпаргалки для тех, кто задумался о покупке квартиры.





Вторичное жилье vs новостройка

Казалось бы, покупка вторичного жилья надежнее, ведь конструкции и коммуникации проверены временем. Но если сменить угол зрения, становятся очевидными простые истины. Срок эксплуатации рано или поздно истекает даже у жилых домов. Так, жизненный цикл советских построек составляет примерно 75−100 лет. Половину из них большинство зданий уже отжило. Новострой же обещает верно служить от 150 лет и больше. Это отличный вариант инвестиционной стратегии — хватит и внукам, и правнукам.

Приобретая квадратные метры в новостройке, будущий владелец получает новую жилплощадь. А вместе с ней — современные коммуникации, возможность выбора планировки, место на паркинге и другие плюшки. Все это предлагает большинство девелоперов. А Golden House дарит покупателям еще много привлекательных возможностей в виде акций и розыгрышей.





Кроме того, это всегда более удачная сделка. Так как стоимость жилья в новостройках подчас заметно ниже, особенно на ранних этапах строительства. И ведь квартиры в новостройках могут дорожать, превышая и инфляцию, и ставки по депозитам.

Очевидно, что старый фонд заметно проигрывает элитному жилью по всем параметрам. Конечно, за расположение в центре города придется доплатить дополнительно. Но то же самое относится и к ценам на вторичное жилье.

Транспортная развязка и инфраструктура Ташкента помогают быстро добираться до любой части города. Однако если все же выбирать сердце столицы как подходящее место для покупки жилья, то и здесь можно найти выгодный вариант.

Поиск добросовестного девелопера

Следующий шаг — выбор застройщика. Часть информации о компаниях Ташкента можно найти на просторах интернета, в рекламных объявлениях или по сарафанному радио.





Важно обращать внимание на то, как застройщик позиционирует себя в отношении с клиентами. Как долго девелопер находится на рынке, какие объекты уже закончены и сданы в эксплуатацию, насколько застройщик готов поддерживать дружеские отношения с новыми жильцами уже после оформления сделки.

Прежде чем сделать окончательный выбор, нужно изучить и потенциал застройщика. Посмотреть разнообразны ли его проекты, насколько интересны архитектурные идеи и как компания относится к экологии.

Эксклюзивный проект в сердце Ташкента Infinity — доказательство того, что строить можно и нужно с душой. Это не только современное экологичное пространство, но и отличные дизайнерские решения, продуманная до мелочей внутренняя и внешняя инфраструктура.





Чего стоит одна возможность выбрать удобную планировку в комплексе. Ведь здесь предпочтений может быть множество. Будущим жильцам не придется выбирать из всех зол меньшее. Можно получить оптимальное пространство для жизни за приемлемую цену, выбрав наиболее выгодный вариант оплаты.

Выгодные акции и подарки

Следующий шаг — мониторинг интересных предложений. Это могут быть приятные условия для покупки квартир на нижних или высоких этажах с менее удобной планировкой. Или отличные скидки при 100%-й оплате, всевозможные акции и предложения о рассрочке и кредите.

Отдельного внимания заслуживают розыгрыши шикарных подарков для клиентов. Например, авторский ремонт, автомобиль или ещё одна квартира, как в акции от Golden House.

При покупке квартиры в элитном сити-комплексе Infinity каждый инвестор получает шанс испытать удачу и выиграть ещё одну квартиру от застройщика. Приобрести дом мечты с возможностью получить в подарок дополнительное жилье можно только до 15 марта.





Акция от Golden House и Infinity — оптимальное решение для людей, находящихся в поиске элитной недвижимости с планами на будущее. Ведь для рынка жилья будущее значит гораздо больше, чем настоящее.

«Infinity — будущее, которое наступает сегодня».

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Центральный офис продаж: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Ориентир: банк «Ориент Финанс», ЖК «Новомосковская».

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