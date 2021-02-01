Компания Uzbekistan Airways объявила об открытии регулярных рейсов между Ургенчем и Ферганой.

Первые рейсы будут выполнены 3 и 6 февраля, с 11 февраля рейсы будут выполняться регулярно по четвергам и субботам.

Как сообщили «Газете.uz» в авиакомпании, полёты будут осуществляться на самолетах A320.

О планах открытия рейсов между городами Ферганской долины и историческими городами Узбекистана с целью развития туризма сообщалось весной 2020 года, до введения в стране масштабных ограничений из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время все внутренние авиарейсы выполняются только из Ташкента. Раньше многие города Узбекистана были связаны регулярными авиамаршрутами.

В начале прошлого года была создана государственная авиакомпания Humo Air, которая должна была наладить регулярные рейсы внутри страны по низким тарифам. Ей было передано 43 самолета АН-2.