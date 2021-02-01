Генеральная прокуратура России выдала компетентным органам Узбекистана для уголовного преследования 10 граждан, обвиняемых в совершении преступлений против собственности, а также незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Среди экстрадированных — А. Т., который обманом завладел денежными средствами потерпевшего, причинив ему ущерб в размере 27 тысяч долларов.

Ещё один задержанный — Т. С. — обвиняется в том, что в 2018 году Кушрабадском районе Самаркандской области под предлогом оказания содействия в трудоустройстве завладел денежными средствами 19 граждан, причинив им ущерб в сумме от 500 до 1000 долларов.

Кроме того, Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос Генпрокуратуры Узбекистана о выдаче Б. М. для приведения в исполнение приговора Ферганского городского суда по уголовным делам. Он признан виновным в том, что, будучи опасным рецидивистом, в мае-июне 2018 года в Фергане путём обмена и злоупотребления доверием завладел денежными средствами на сумму 1450 долларов.

Все эти граждане в разное время были задержаны на территории России и в сопровождении спецконвоя доставлены в Узбекистан, говорится в сообщении.