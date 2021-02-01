Вечером 31 января на Ахангаранском шоссе в Яшнабадском районе Ташкента (напротив ресторана «Шош») автомобиль Nexia совершил наезд на 38-летнего мужчину, переходившего дорогу.

В сообщении пресс-службы ГУВД столицы говорится, что пешеход Саъдулла М. переходил дорогу в неположенном месте. Он скончался по пути в больницу от полученных травм.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана.