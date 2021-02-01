В Ташкенте при получении взятки задержаны сотрудники торгово-вещевого комплекса «Чилонзор буюм савдо комплекси» (рынок «Ипподром»), обещавшие оказать содействие в приобретении магазина на территории базара, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ходе оперативных мероприятий Управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре и Службы государственной безопасности по Ташкенту выявили, что продавец рынка Н. Р., войдя в доверие гражданина Д. Б., обещал за 25 тысяч долларов «выиграть» ему на аукционе один из магазинов, строящихся на территории торгового комплекса.

В Генпрокуратуре уточнили, что продавец успел получить от Н. Р. 9400 долларов в качестве аванса и хотел провернуть дело через главного инженера отдела капитального строительства вещевого рынка А. С. Он был задержан с поличным при получении остальных 15,6 тысяч долларов. Позже по его показаниям оперативные мероприятия были продолжены, и при передаче 10 тысяч долларов задержали самого инженера.

По данному факту в отношении Н. Р. и А. С. возбуждено уголовного по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ведется следствие.