Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил открыть школу древнего каллиграфического искусства. Об этом он заявил 29 января во время ознакомления с ходом строительства Центра исламской цивилизации, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

«К сожалению, у нас исчезают школы каллиграфии. Осталась только одна под руководство Хабибуллы ака… В мусульманских странах искусство каллиграфии очень развито. Например, в Турции. Поэтому у меня есть предложение, Абдулла Нигматович (Арипов, премьер-министр — ред.), создать школы каллиграфии. Они могут быть внутри творческих школ», — заявил глава государства.

Шавкат Мирзиёев привёл в пример письменность японского языка, где «в каждой запятой, точке, изгибах есть смысл».

«Если мы не создадим эту школу, мы сильно отстанем от других… Кто-то может сказать, где это понадобится? Понадобится. Сейчас мы открываем крупные научные учреждения, меняется отношение к языкам… Из-за границы можно привезти на 3−4−5 лет хороших каллиграфов и организовать школу каллиграфии», — отметил он.

Абдулла Арипов предложил открыть факультативные курсы в религиозных школах, средних школах и в Республиканском художественном колледже им. Бенькова и минимум раз в год проводить конкурсы.

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Ранее мы писали, что во время посещения будущего Центра исламской цивилизации президент выразил надежду, что он «станет одной из основ третьего Ренессанса». Он поручил создать в нём научную среду, «достойную наших предков».