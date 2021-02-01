Узбекистан в 2020 году увеличил экспорт автомобилей в денежном выражении на 30,4%, следует из отчёта Государственного комитета по статистике. Импорт автомобилей за этот же период был выше в 2,3 раза.

За январь-декабрь отечественные предприятия экспортировали автомобилей на 208,7 млн долларов. Объём импорта составил 475,1 млн долларов, уменьшившись на 7,9% (в 2019 году наблюдалось увеличение на 37,9%).

По данным Госкомстата, в 2020 году в стране было произведено более 280 тысяч автомобилей, что на 3,3% больше, чем за предыдущий год.

UzAuro Motors отметила рекордный уровень производства, увеличив выпуск легковых машин с 271,1 тысячи в 2019 году до более 280 тысяч. За 12 месяцев было произведено 79908 автомобилей Cobalt (+42,2%, самая популярная модель), 66402 — Nexia (-9,2%), 50052 — Gentra (+12,5%), 51692 — Damas (-0,2%), 23003 — Spark (-5,1%) и 9023 — Labo (+23,8%).

При этом выпуск грузовиков снизился с 5320 до 4163 (на 21,7%), автобусов — с 1534 до 642 (на 58,1%).





Ранее сообщалось, что несколько компаний Узбекистана намерены освоить производство и сборку легковых автомобилей, пикапов, грузовиков, минивэнов и других авто в 2021—2023 годы. Президент подчеркивал необходимость направить инвестиции в промышленную сборку автомобилей, обеспечив производство 50−60 тысяч бюджетных авто- и электромобилей в год.