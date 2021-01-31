В пятницу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Центра исламской цивилизации в Ташкенте. Его строительство началось рядом с комплексом Хазрати Имам (Хастимам) летом 2018 года по предложению главы государства.

Целями создания центра, отмечал президент, являются изучение просвещенного ислама и повышения осведомленности населения и международной общественности о великом наследии наших предков. Комплекс будет включать в себя библиотеку, информационно-ресурсный центр, научные кафедры, конференц-зал, служебные помещения и другие объекты.

«Многие спрашивают: почему президент приводит в пример два Ренессанса. Это — идея, наша цель на будущее. Ведь мы должны черпать из истории духовную силу, чтобы достичь рубежей, к которым стремится наша страна! Мы надеемся, что этот центр станет одной из основ третьего Ренессанса. Потому что он будет научным, светским, современным центром», — сказал президент, знакомясь с будущим комплексом.

Корреспондент «Газеты.uz» запечатлел моменты визита главы государства на площадку строительства центра.

Фоторепортаж





Работы по возведению здания завершены. По четырем его сторонам расположены порталы высотой 34 м, а в центре возвышается купол в восточном стиле.

Президент посетил каждое помещение будущего центра и ознакомился с предлагаемыми проектами их отделки и оснащения.

Президент с министром строительства Батыром Закировым (справа).

Президент беседует с председателем Управления мусульман Узбекистана, муфтием Усмонхоном Алимовым.

Шавкат Мирзиёев с премьер-министром Абдуллой Ариповым (слева) и хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым.

Вид на комплекс Хастимам с крыши нового центра.

Так будет выглядеть купол центра.

После знакомства со строительством президент пообщался с учёными, представителями интеллигенции и старшего поколения. Он также дал ряд поручений отдельным руководителям.





Вид на Ташкент с крыши центра.