Мировые эксперты в сфере консалтинга недвижимости Knight Frank прогнозируют значительный рост спроса на коммерческую недвижимость в столице.

Возводимый на территории 40 тысяч кв. м в центре города на набережной проект Seoul Mun располагает современным коммерческим пространством. Выгодное расположение вдоль улицы Сеульской (бывш. ул. Байнал-Минал) обеспечивает легкий доступ на территорию из любой точки города.





Более 270 коммерческих помещений позволят разместить здесь множество объектов. Удобная планировка и продуманное расположение каждой категории шопинга и развлечений помогут создать особую инфраструктуру коммерческого объекта с высоким доходным потенциалом.

Несомненным преимуществом Seoul Mun является вода. Благодаря ей здесь в любую погоду сохраняется особенный микроклимат. Благоустроенная набережная и сотни услуг и сервисов на территории привлекут тысячи посетителей.





Будущим владельцам эксперты по недвижимости помогут подобрать помещение с высотой потолка до 6,5 м. Площадь помещенией варьируется от 15 до 1000 кв. м. Текущая стадия проекта позволяет учесть пожелания по специализации помещений под конкретную цель.

На покупку коммерческих площадей доступны гибкие условия оплаты. Дополнительную информацию можно узнать в офисе продаж Dream City Development.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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