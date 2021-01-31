31 января вторые выходные подряд по всей России прошли массовые акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционера Алексея Навального. Митинги вновь не были согласованы властями. Десятки акций солидарности также прошли за рубежом, пишет Meduza,

В Москве и Санкт-Петербурге до начала акции были перекрыты центральные улицы, из-за чего запланированные маршруты шествий были изменены.

В столице России протестующие устроили шествие к следственному изолятору «Матросская тишина», где находится Навальный, и обратно к площади трех вокзалов. Участники акции разделились на несколько колонн. Полиция провела массовые задержания в разных точках города. Отмечается, что к протестующим на протяжении дня неоднократно применяли электрошокеры.

В Санкт-Петербурге демонстранты прошли шествием от Театра юного зрителя до здания Законодательного собрания города и обратно. Примерно в середине этого маршрута — на Сенной площади — полиция применила слезоточивый газ, сообщили СМИ. Это произошло после того, как участники акции попытались отбить задержанных. Петербургское МВД отрицает применение газа. Сообщается, что сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОНа били людей дубинками.

В регионах самые крупные шествия прошли в Екатеринбурге и Новосибирске. Там также наблюдались массовые задержания. Всего по всей России задержали больше 4500 человек, в том числе более 1000 — в Москве и более 700 — в Санкт-Петербурге. На предыдущей неделе было задержано около 4000 человек. Среди задержанных опять были журналисты.

Алексей Навальный после отравления в августе прошлого года (он обвинил в этом сотрудников Федеральной службы безопасности России) и лечения в Германии был задержан при прибытии в Москву. Ему грозит замена условного срока на реальный.

После задержания Навального Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм о «дворце Путина» под Геленджиком, построенном, как утверждается, минимум за 100 млрд рублей. Президент Владимир Путин заявил, что дворец ему не принадлежит. Владельцем себя объявил друг Путина бизнесмен Аркадий Ротенберг, который назвал дворец апарт-отелем.